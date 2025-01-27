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27 января 2025 года 09:11
Эксперты предупредили о рисках банкротств в промышленном секторе
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Иван Высочинский/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, предупредили эксперты ЦМАКПа в свежей аналитической записке. Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 г. находилась на рискованном уровне – превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT), оценили экономисты. Год назад эта доля была вдвое меньше, отмечают в ЦМАКПе. В наиболее сложном положении оказываются компании инвестиционного технологического ядра экономики, говорится в записке. По оценке экспертов, в антилидерах – транспортное машиностроение, пишут "Ведомости". В конце прошлого года эксперты ЦМАКПа сообщали, что повышение в 2024 г. ставок по кредиту в 1,6 раза в среднем за год привело к расширению доли компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, с 5,8% совокупной выручки реального сектора до 12,5% По оценке экспертов, в антилидерах - транспортное машиностроение. Как отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, когда речь заходит о банкротствах, прежде всего это касается производства конечной продукции, особенно того машиностроения, которое не относится к ОПК. Он выделяет железнодорожное машиностроение, автопром, производства бытовой и сельскохозяйственной техники. Вместе с тем эксперты считают, что госкомпаниям банкротства не угрожают.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, промышленность, прогноз
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