Россияне увеличили расходы на поездки за рубеж зимой

27 января. FINMARKET.RU - Средний чек при покупке организованных туров за рубеж на декабрь-февраль составил 211,1 тыс. руб., увеличившись на 22,4% год к году, подсчитали в сервисе бронирования Travelata.ru. Для России динамика составила 15,2%, до 64,1 тыс. руб., пишет "Коммерсант" . В "Слетать.ру" средняя стоимость проданного тура на внутренних направлениях зимой выросла на 24% год к году, до 63 тыс. руб. На зарубежных направлениях наиболее выраженную динамику заметили в Египте - на 35% год к году, до 179,8 тыс. руб., бронирования Таиланда и ОАЭ подорожали в среднем на 11%, до 268,2 тыс. и 215,6 тыс. руб. соответственно.

Основной объем продаж туристических услуг на зиму уже завершен. В "Слетать.ру" отмечают, что поездки этой зимой потребители планируют в среднем за 72 дня. Год к году показатель вырос на 72%. В Travelata.ru заметили увеличение с 24 до 36 дней.

Расходы путешественников растут как на фоне общей инфляции и ослабления рубля, так и увеличения спроса.

Самым востребованным и подорожавшим направлением для курортного отдыха стал Египет: в страну зимой отправится почти треть организованных туристов. Резкий рост продаж сохраняют страны Азии. ОАЭ и Куба, напротив, теряют туристов на фоне изменения полетных программ и перебоев с электроэнергией.