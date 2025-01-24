24 января. FINMARKET.RU - В 2024 году рынок коллективных инвестиций пополнился рекордным количеством паевых фондов и максимальным за много лет количеством управляющих компаний, пишет "Коммерсантъ".

За год Банк России выдал почти полусотне компаний лицензии на управление инвестфондами. Это в 2,5 раза превышает результат 2023 года и является максимальным показателем с 2012 года.Кк началу 2025 года общее количество действующих управляющих компаний выросло до 324 шт.

С ростом числа лицензированных компаний росли и активы под их управлением. По данным ЦБ, по итогам трех кварталов 2024 года они составили 23,9 трлн руб., прибавив с начала года 3 трлн руб. (это с учетом падения фондового рынка) и достигнув почти 12% ВВП. В 2023 году рост активов был более динамичным (6 трлн руб.),

Интерес к индустрии проявляют в первую очередь состоятельные инвесторы, после 2022 года ограниченные в зарубежной активности, они, как правило, предпочитают закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Розничные инструменты - открытые и биржевые ПИФ - также находят своих клиентов, но создание для них управляющих компаний сопряжено с более высокими затратами.

Гендиректор УК "Тетис Кэпитал" Александр Воронков отмечает, что инвесторы заняли выжидательную позицию в вопросах формирования новых фондов и приобретения паев существующих, так как в случае изменения регулирования могут появиться дополнительные расходы, что может повлиять на доходность инвестиций. "Клиенты задумались о своих налоговых рисках, так как они чреваты не только доплатой налогов, штрафов и пеней, но и уголовной ответственностью", - отмечает собеседник газеты в крупной УК.