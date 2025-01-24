Контроль и надзор принимают постоянную форму после реформы

24 января. FINMARKET.RU - Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил Кремлю об успехах реформы контроля и надзора и намерении Белого дома продолжать цифровизацию отрасли, пишет "Коммерсант" . По итогам доклада о контроле и надзоре на совещании у президента курирующий эту сферу Григоренко попросил и получил поддержку новых инициатив - от "удаленного" подтверждения выполнения обязательных требований по инициативе предпринимателей как альтернативы проверкам до предоставления бизнесу возможности обжаловать результаты дистанционного контроля в режиме онлайн.

После сокращения видов контроля до 143 (с 250) и введения требования согласования внеплановых проверок с прокуратурой их число хотя и растет, но далеко от стартовых позиций: так, в 2024 году их проведено 351 тыс. против 272 тыс. в 2023-м и 1,05 млн в 2019 году. Число плановых проверок и вовсе сократилось до 40 тыс. после 82 тыс. в 2023-м и 472 тыс. в 2019 году.

Весь процесс надзора был оцифрован в ГИС КНД, риск-ориентированный подход к нему устоялся, контролерами разработаны индикаторы риска, и "смысл проверок коренным образом изменился. Если раньше контрольные органы выходили на проверку и искали нарушение, то сейчас выходят, когда понимают, что происходит нарушение", - отметил чиновник. Результативность риск-ориентированных мероприятий по итогам 2024 года составила почти 90% против 65% для проверок по прочим основаниям, общее число контрольных мероприятий снизилось вчетверо и при этом не снижает общий уровень безопасности.