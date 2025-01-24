Спроса на единую валюту ЕАЭС и Союзного государства сейчас нет

24 января. FINMARKET.RU - Тема создания единой валюты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства России и Белоруссии на практическом треке сейчас не стоит, заявил в интервью "Известиям" замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.

"Мы интенсифицировали за последние три года практику и технологию использования национальных валют в расчетах, которые обслуживают постоянно растущий товарооборот и в Евразийском экономическом союзе, и в Республике Беларусь, создали новые, надежные, защищенные, бесшовные компоненты и структуры расчетов. Увеличили взаимные операции, пустили все национальные валюты на нашу валютную биржу", - пояснил он.

Сейчас нет запроса на создание новой валюты или единой валюты, товарооборот хорошо обслуживается национальными денежными единицами, добавил Вольвач. Обслуживание нацвалютами товарооборота всоставляет уже более 90%, а в Союзном государстве - свыше 95%.

В то же время, по словам замминистра, в ЕАЭС сейчас проводится активная работа по формированию общего финансового рынка. "В работе - соглашения о взаимном допуске ценных бумаг, брокеров и дилеров, банковских и страховых организаций", - сказал Вольвач.

Он также сообщил "Известиям" , что рост взаимной торговли стран - участниц ЕАЭС увеличился на 9,8% за 10 месяцев 2024 года и составил $78,6 млрд.

"В прошедшем году мы наблюдали увеличение темпов роста взаимной торговли в ЕАЭС. Если по итогу 2023 года этот показатель вырос на 6,7% - до $90,4 млрд, то за 10 месяцев 2024-го рост составил 9,8% ($78,6 млрд) по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - подчеркнул он.

Кроме того, в 2023 году в ЕАЭС был зафиксирован рост экономики на уровне 3,8%. Как отметил замминистра, эти темпы выше среднемировых. По итогам 2024-го ожидается примерно такая же динамика, однако, продолжил он, важно подчеркнуть, что это не восстановительный рост, а здоровая тенденция, которая сохранится в дальнейшем.

"По 2025 году мы делаем наши прогнозы где-то на уровне 2,9%. При этом мы опираемся на свои оценки, на оценки Евразийского банка развития. Но наша главная задача заключается в том, чтобы продолжать работу с нашими партнерами по всем направлениям — через кооперацию, через снятие барьеров, через нахождение новых партнеров, создание новых кооперационных, инвестиционных проектов и цепочек, чтобы любые прогнозы немного превысить", - добавил Вольвач.