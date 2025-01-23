В ближайшие 2 года туристы в РФ могут столкнуться с дефицитом номеров

23 января. FINMARKET.RU - Номерной фонд гостиниц в России в 2025-2026 гг. будет прирастать менее чем на 10% ежегодно, следует из данных опрошенных "Ведомостями" консалтинговых компаний.

Руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко ожидает прирост качественного номерного фонда гостиниц в 2025-2026 гг. в среднем на 7% в год. Аналогичный показатель называет партнер NF Group Ольга Широкова. По ее данным, в 2025-2026 гг. ввод качественных гостиничных номеров (соответствующих классификации "3-5 звезд") ежегодно составит порядка 10 000-12 000.

По оценкам Commonwealth Partnership (бывшая Cushman & Wakefield), в 2025 г. количество номеров в сетевых отелях увеличится на 5% в сравнении с 2024 г., или чуть более 3000 номеров, и достигнет 60 972. По итогам 2026 г. прирост составит 9% до 66 359 номеров.

Согласно прогнозу Commonwealth Partnership, ввод нового номерного фонда ускорится только к 2027-2028 гг. В этот период количество номеров будет увеличиваться на 18% ежегодно, достигнув 66 359 и 78 138 соответственно. При среднем цикле строительства гостиниц в 2-5 лет сроки ввода многих объектов придутся именно на 2027-2028 гг., соглашается Германенко.

По итогам 2024 г. объем сетевого гостиничного фонда Commonwealth Partnership оценивает в 57 954, прирост за год - в пределах 2200 (+4%), из которых 778 номеров открылись в отелях Москвы.

Часть туробъектов, которые получили поддержку государства в 2022-2024 гг. (с 2021 г. заработали льготные кредиты на создание туристической инфраструктуры по постановлению 141, пик выдачи которых пришелся на этот период), будут запущены только во второй половине 2025 г., а наибольшее количество новых отелей будет введено в эксплуатацию в период с 2026 по 2028 г., добавляет президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

По итогам 2024 г. внутренний турпоток достиг рекордного показателя в 92 млн поездок - это на 18% больше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют дальнейший рост турпотока пои спроса на качественные коллективные средства размещения. А это, по мнению Германенко, может привести к дефициту номерного фонда в ближайшие несколько лет, особенно на популярных направлениях и в высокий сезон.