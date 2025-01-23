Госзакупки автомобилей российской сборки выросли за год на 9%

23 января. FINMARKET.RU -новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российской сборки по итогам 2024 г. выросли на 9% в количестве тендеров и на 36% в деньгах. Это следует из данных публичной части госзакупок, которые для "Ведомостей" собрала поисково-аналитическая система "Тендерплан".

Всего за прошедшийбыло разыграно 5507 тендеров на общую сумму 27,8 млрд руб. по перечню марок автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования госслужащими. Сейчас в него входят 15 брендов российских национальных и локализованных иностранных автопроизводителей. Это Lada, "Москвич", ГАЗ, УАЗ, "Соллерс", Evolute, Haval, Aurus, Citroen (производства калужского завода "Автомобильные технологии"), Xcite, а также Kaiyi, BAIC, SWM и "Амберавто", которые выпускает "Автотор" в Калининграде.

Лидером по объему госзакупок в деньгах стал "АвтоВАЗ". Всего в 2024 г. было приобретено автомобилей Lada на 10,1 млрд руб. (+25% год к году), продукция волжского завода обошла конкурентов в ходе 2803 тендеров. На 2-м месте УАЗ, в минувшем году было проведено 1333 тендера, по итогам которых приобретено внедорожников из Ульяновска на 6,1 млрд руб. Рост в годовом выражении составил 22%. Замыкают тройку лидеров легкие коммерческие автомобили группы ГАЗ - 869 тендеров на 5,7 млрд руб. (рост в 1,5 раза).

Автомобили других производителей были менее популярны у чиновников и госкомпаний. В частности, машины Haval (завод этого китайского бренда расположен в Тульской области) были приобретены в результате проведения 664 тендеров на 3,3 млрд руб., что также в 1,5 раза больше, чем в 2023 г. "Москвич" обошел конкурентов в 222 тендерах на 1,7 млрд руб. (+55%). Коммерческая техника "Соллерса" была выбрана на 91 тендере на общую сумму 834 млн руб., что почти в 4 раза больше, чем годом ранее.

Электромобили Evolute в 2024 г. участвовали в тендерах вдвое реже, чем в 2023 г. Но машин было куплено на 53 млн руб. - в деньгах лишь на 13% меньше, чем годом ранее. Из продукции "Автотора" наибольшей популярностью пользовались китайские машины Kaiyi. Закупки этихсостоялись по итогам 11 тендеров на 31 млн руб. (-11%).

Гендиректор "Тендерплана" Максим Кузнецов обращает внимание на стабилизацию спроса у госструктур на китайские машины, не входящие в перечень рекомендаций Минпромторга. Например, количество тендеров по маркам Chery, Changan, Geely и Exeed в 2023 г. выросло более чем в 2 раза к 2022 г., а в 2024 г. их продажи остались примерно на уровне 2023 г., отмечает он.