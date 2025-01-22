Рейтинг российских банков за 2024 год

В 2024 году ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охватам - Газпромбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Т-Банк и Промсвязьбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 573 723 упоминания (553 735 в 2023 году). Вторую позицию занял ВТБ - 429 961 упоминание (337 608 в прошлом году), за ним следует Альфа-Банк - 107 389 упоминаний (81 144 годом ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 1%, ВТБ вырос на 10%, заметность Альфа-Банка выросла на 24% по сравнению с 2023 годом.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 480,4 млн (+2,4%, 469,3 млн в прошлом году). На втором месте - ВТБ с результатом 458,2 млн, показатель охватов вырос на 1,4% (451,7 млн в 2023 году). Третью строчку занял Газпромбанк, по сравнению с предыдущим годом его показатели выросли на 34,9% - до 351,2 (260,4 годом ранее)..

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в 2024 году стала Международная конференция AI Journey, где обсуждалось развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Мероприятие посетил президент Владимир Путин, ему были продемонстрированы устройства, которые выпускает Сбер. Герман Греф рассказал об "умной" камере, способной отслеживать состояние организма. Также президенту продемонстрировали "умное" кольцо для дистанционного сбора биометрических параметров человека и их интерпретации с помощью нейросети GigaChat.

В марте Сбербанк "Российский Красный Крест" (РКК) открыли специальный благотворительный счет в связи с терактом в "Крокус сити холле", первое пожертвование сделал сам банк. Сбербанк также урегулировал вопрос с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта. В июне Сбербанк открыл первые четыре стандартных полноформатных офиса в ЛНР и ДНР. Офисы находятся в Донецке, Луганске и Красном Луче. Все они работают с розничными клиентами, а отделения в Луганске и Донецке обслуживают и юридических лиц. Пресс-служба банка отмечала, что открытие стандартных полноформатных офисов завершает подготовительный этап вхождения банка в новые территории. Главным событием в информационном поле ВТБ стал XV инвестиционный форум "Россия зовет!", прошедший в декабре. За два дня работы площадку мероприятия посетили почти 2 тысяч гостей - частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти. В дискуссиях приняли участие руководители финансового блока правительства, ЦБ и делового сообщества, а также иностранные участники. На пленарной сессии выступил Президент России Владимир Путин.

В марте ВТБ представил новую стратегию на 2024-2026 годы. До конца 2026 года банк намерен нарастить базу активных клиентов-физлиц до 35 млн человек, увеличить долю рынка по активам до 18% и получить чистую прибыль до 650 млрд рублей. "Изменения минувших лет формируют новые возможности, а значит и новые ориентиры для команды ВТБ. Мы намерены существенно усилить наши позиции в регионах, сделать банк доступным для 100 млн жителей России, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры, а также обеспечить надежное сопровождение внешнеэкономической деятельности", ? заявил президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В августе на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации. Соглашение предусматривает развитие международных расчетов с зарубежными партнерами и повышение эффективности финансовой деятельности "Ростеха". ВТБ будет поддерживать проекты корпорации, предоставляя финансирование для экспортных и импортных операций.

Альфа-Банк в июне презентовал новый коллекционный сервис лояльности "Апельсин", объединивший лидеров рынка: Альфа-банк, "АльфаСтрахование", X5 Group, "Билайн" и др. Клиенты "Апельсина" могут получить кешбэк за покупку продуктов питания. Его размер составляет от 0,5% до 24% в зависимости от того, какими услугами пользуется клиент.

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Альфа-банка и певицы Instasamka за совместный рекламный клип. Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина, который пожаловался на ролик к песне "Альфа-самка", опубликованный на YouTube-канале Instasamka. Согласно российскому законодательству, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении официальных государственных символов.

В августе Альфа-банк запустил для физлиц новую опцию, которая позволяет снизить ставку по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ. Такой пункт можно будет включить в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Применение опции доступно один раз на любом сроке кредита. Для этого нужно направить запрос в банк, проводить сделку по рефинансированию не потребуется. "Опция, которую мы запустили, - это не плавающая ставка", - подчеркнул руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка Артем Иванов.

Ключевые события в медиаполе Газпромбанка были связаны с попаданием кредитной организации в санкционные списки США. В ноябре под ограничения попали шесть иностранных дочерних структур. Как пояснили в минфине США, Газпромбанк "используется российским правительством для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших". Пресс-служба Газпромбанка в свою очередь заявила, что ограничения никак не повлияют на его работу в России.

На фоне введения новых санкций клиенты Газпромбанка столкнулись со сложностями в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Банк посоветовал пользователям снять наличные денежные средства для оплаты покупок. Позднее стало известно, что Газпромбанк убрал со своего сайта карту UnionPay из списка карт, доступных к оформлению. Также банк досрочно прекратил акцию "Кешбэк за границей" по картам UnionPay и отменил снятие до 50 тысяч рублей без комиссии с кредитных карт UnionPay.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, 2024 год Упоминания в СМИ, 2023 год Изменения, % 1 Сбербанк 573 723 553 735 3,6 2 ВТБ 429 961 337 608 27,4 3 Альфа-Банк 107 389 81 144 32,3 4 Газпромбанк 105 208 100 434 4,8 5 Россельхозбанк 97 431 121 505 -19,8 6 Т-Банк 95 079 78 729 20,8 7 Промсвязьбанк 93 933 79 933 17,5 8 ФК Открытие 79 841 132 341 -39,7 9 Совкомбанк 61 033 45 164 35,1 10 МТС Банк 38 823 37 876 2,5 11 Банк УРАЛСИБ 37 699 32 638 15,5 12 Московский Кредитный Банк 36 595 23 181 57,9 13 Банк ДОМ.РФ 35 733 28 234 26,6 14 Почта банк 32 663 24 350 34,1 15 Росбанк 31 500 38 978 -19,2 16 Дальневосточный банк 22 345 14 088 58,6 17 Райффайзенбанк 20 612 26 196 -21,3 18 Банк Санкт-Петербург 19 624 20 418 -3,9 19 Киви Банк 18 916 3 388 458,3 20 Примсоцбанк 18 685 11 413 63,7 21 РНКБ Банк 17 991 16 145 11,4 22 Банк Синара 16 103 21 094 -23,7 23 ХКФ Банк 12 563 11 680 7,6 24 Банк Русский Стандарт 11 288 11 615 -2,8 25 Новикомбанк 11 258 12 306 -8,5 26 Ак Барс Банк 10 653 10 109 5,4 27 ОТП Банк 10 491 7 162 46,5 28 МСП Банк 9 979 9 148 9,1 29 Ренессанс Кредит 9 436 11 061 -14,7 30 Банк ЗЕНИТ 8 854 16 840 -47,4 31 УБРиР 8 709 2 536 243,4 32 Абсолют Банк 7 603 8 626 -11,9 33 КБ «Центр-инвест» 7 210 7 152 0,8 34 ЮниКредит Банк 7 091 6 831 3,8 35 Банк Левобережный 6 555 7 683 -14,7 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 6 153 5 934 3,7 37 Свой Банк 5 924 342 1632,2 38 Ингосстрах Банк 5 718 3 027 88,9 39 АБ «Россия» 5 571 5 108 9,1 40 Банк БКФ 5 329 3 141 69,7 41 Росгосстрах Банк 5 170 22 453 -77,0 42 Росэксимбанк 5 061 4 219 20,0 43 Экспобанк 4 924 5 418 -9,1 44 Банк «Точка» 4 896 4 660 5,1 45 Транскапиталбанк 4 847 5 890 -17,7 46 Алмазэргиэнбанк 4 761 5 831 -18,4 47 Фора-Банк 4 732 3 157 49,9 48 Банк ТРАСТ 4 284 8 204 -47,8 49 Банк «Приморье» 3 951 3 125 26,4 50 АКБ «Металлинвестбанк» 3 758 5 153 -27,1

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, 2024 год Индекс заметности, 2023 год Изменения, % 1 Сбербанк 89 406 568 90 310 608 -1,0 2 ВТБ 52 844 724 48 064 528 9,9 3 Альфа-Банк 15 029 716 12 136 703 23,8 4 Т-Банк 13 755 348 12 218 275 12,6 5 Промсвязьбанк 13 582 934 13 504 219 0,6 6 Россельхозбанк 12 630 896 14 889 453 -15,2 7 Газпромбанк 12 118 314 13 374 802 -9,4 8 Совкомбанк 8 206 604 6 033 491 36,0 9 Банк УРАЛСИБ 6 562 646 6 165 678 6,4 10 ФК Открытие 6 274 506 14 392 863 -56,4 11 Банк ДОМ.РФ 5 334 047 4 554 040 17,1 12 Киви Банк 5 206 946 522 548 896,5 13 Росбанк 4 624 483 4 712 928 -1,9 14 МТС Банк 3 867 055 3 685 285 4,9 15 Райффайзенбанк 3 492 974 5 318 823 -34,3 16 Почта банк 2 940 417 2 892 245 1,7 17 РНКБ Банк 2 868 715 3 393 922 -15,5 18 Банк Синара 2 846 991 3 912 808 -27,2 19 Банк Санкт-Петербург 2 451 137 2 960 779 -17,2 20 Московский Кредитный Банк 1 974 157 2 082 767 -5,2 21 Новикомбанк 1 845 778 3 292 977 -43,9 22 ХКФ Банк 1 677 393 976 378 71,8 23 Банк Русский Стандарт 1 558 275 1 736 922 -10,3 24 Ак Барс Банк 1 344 185 1 462 704 -8,1 25 КБ «Центр-инвест» 1 334 045 1 022 999 30,4 26 МСП Банк 1 245 910 1 365 137 -8,7 27 УБРиР 1 206 671 246 865 388,8 28 Банк БКФ 1 143 694 772 824 48,0 29 ЮниКредит Банк 1 094 518 704 469 55,4 30 Банк ТРАСТ 912 021 2 528 679 -63,9 31 Экспобанк 794 966 723 183 9,9 32 Росгосстрах Банк 714 479 2 708 522 -73,6 33 Банк «Точка» 714 122 777 836 -8,2 34 Абсолют Банк 709 628 870 218 -18,5 35 АБ «Россия» 708 949 617 221 14,9 36 НБД-Банк 663 308 554 400 19,6 37 ОТП Банк 654 753 475 310 37,8 38 Свой Банк 647 994 132 294 389,8 39 Банк ЗЕНИТ 615 242 1 342 834 -54,2 40 Ингосстрах Банк 545 081 296 000 84,1 41 Росэксимбанк 498 207 414 918 20,1 42 Ренессанс Кредит 444 339 681 712 -34,8 43 Примсоцбанк 436 800 376 828 15,9 44 Ситибанк 433 702 769 589 -43,6 45 Азиатско-Тихоокеанский Банк 428 123 447 244 -4,3 46 Транскапиталбанк 423 441 388 835 8,9 47 Банк Левобережный 412 766 858 949 -51,9 48 Банк «Кубань Кредит» 398 524 358 664 11,1 49 Bank of China 382 099 334 339 14,3 50 Модульбанк 345 275 279 569 23,5

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, 2024 год Охват аудитории, 2023 год Изменения, % 1 Сбербанк 480 417 323 469 376 360 2,4 2 ВТБ 458 211 397 451 798 615 1,4 3 Газпромбанк 351 290 843 260 422 330 34,9 4 Т-Банк 335 698 998 361 891 559 -7,2 5 Альфа-Банк 313 941 970 284 789 570 10,2 6 Промсвязьбанк 292 598 231 320 515 414 -8,7 7 Совкомбанк 251 826 228 192 256 974 31,0 8 Россельхозбанк 237 246 188 273 853 496 -13,4 9 Почта банк 228 024 102 176 694 243 29,1 10 Росбанк 213 360 333 303 749 246 -29,8 11 РНКБ Банк 211 362 080 186 264 059 13,5 12 Райффайзенбанк 183 122 182 240 898 465 -24,0 13 ФК Открытие 181 501 934 247 137 724 -26,6 14 МТС Банк 170 781 602 199 708 778 -14,5 15 Киви Банк 170 463 310 85 522 527 99,3 16 Московский Кредитный Банк 164 764 951 167 689 371 -1,7 17 АБ «Россия» 162 129 277 161 794 169 0,2 18 Банк УРАЛСИБ 156 264 953 179 049 749 -12,7 19 Банк ДОМ.РФ 148 946 941 126 164 743 18,1 20 ЮниКредит Банк 139 545 691 107 206 632 30,2 21 Банк БКФ 128 259 053 70 583 845 81,7 22 Банк «Точка» 127 433 880 77 692 063 64,0 23 ХКФ Банк 111 297 334 128 031 061 -13,1 24 Транскапиталбанк 93 868 564 56 901 127 65,0 25 Азиатско-Тихоокеанский Банк 92 686 308 47 292 080 96,0 26 Банк Санкт-Петербург 90 535 356 116 805 831 -22,5 27 ОТП Банк 89 066 016 73 112 324 21,8 28 Ак Барс Банк 87 855 000 72 127 964 21,8 29 Банк Русский Стандарт 87 854 000 168 195 202 -47,8 30 БКС Банк 83 769 525 37 784 706 121,7 31 Ситибанк 82 442 086 79 545 591 3,6 32 Абсолют Банк 76 507 343 129 525 315 -40,9 33 Экспобанк 74 438 800 77 476 174 -3,9 34 Банк Синара 73 353 609 89 780 693 -18,3 35 АКБ «Металлинвестбанк» 73 022 969 67 304 355 8,5 36 Банк ТРАСТ 69 512 160 72 962 406 -4,7 37 УБРиР 69 106 538 48 358 456 42,9 38 Примсоцбанк 65 099 940 60 001 374 8,5 39 Росгосстрах Банк 60 965 360 68 664 929 -11,2 40 Bank of China 58 939 393 58 218 381 1,2 41 Чайна Констракшн 58 612 237 37 896 114 54,7 42 МСП Банк 58 189 537 59 468 327 -2,2 43 Deutsche Bank 56 610 280 80 757 125 -29,9 44 Банк ЗЕНИТ 54 785 372 75 771 234 -27,7 45 Коммерцбанк (Евразия) 53 990 828 38 235 328 41,2 46 Банк «РостФинанс» 53 588 854 17 149 442 212,5 47 БМ-Банк 50 670 798 59 115 720 -14,3 48 Новикомбанк 49 871 260 87 007 669 -42,7 49 РосДорБанк 48 259 460 24 423 366 97,6 50 Ренессанс Кредит 48 008 577 61 407 239 -21,8

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, декабрь 2024 Упоминания в СМИ, ноябрь 2024 Изменения, % 1 ВТБ 54 227 30 278 79,1 2 Сбербанк 52 755 44 483 18,6 3 Газпромбанк 17 365 15 131 14,8 4 Альфа-Банк 10 022 10 929 -8,3 5 Промсвязьбанк 9 161 8 189 11,9 6 Россельхозбанк 8 892 9 138 -2,7 7 Т-Банк 8 346 10 513 -20,6 8 Совкомбанк 5 073 5 043 0,6 9 Почта банк 4 712 3 495 34,8 10 Примсоцбанк 4 006 2 964 35,2 11 МТС Банк 3 617 3 760 -3,8 12 Московский Кредитный Банк 3 411 4 105 -16,9 13 Банк УРАЛСИБ 2 872 3 777 -24,0 14 Банк ДОМ.РФ 2 725 3 426 -20,5 15 Дальневосточный банк 2 657 2 466 7,7 16 ФК Открытие 2 653 2 467 7,5 17 РНКБ Банк 2 319 1 016 128,2 18 Банк Санкт-Петербург 1 725 1 648 4,7 19 Росбанк 1 597 2 506 -36,3 20 Банк Синара 1 268 1 751 -27,6 21 Свой Банк 1 107 1 494 -25,9 22 УБРиР 949 733 29,5 23 ББР Банк 925 732 26,4 24 ОТП Банк 907 701 29,4 25 Ингосстрах Банк 871 939 -7,2 26 Райффайзенбанк 844 1 498 -43,7 27 Банк Русский Стандарт 800 1 136 -29,6 28 Новикомбанк 799 526 51,9 29 Банк ЗЕНИТ 777 1 025 -24,2 30 Ренессанс Кредит 721 1 197 -39,8 31 «Локо-Банк» 668 269 148,3 32 КБ «Центр-инвест» 612 540 13,3 33 АБ «Россия» 599 207 189,4 34 Абсолют Банк 560 613 -8,6 35 Банк «Точка» 532 334 59,3 36 БКС Банк 528 995 -46,9 37 Ак Барс Банк 501 871 -42,5 38 Банк БКФ 464 1 511 -69,3 39 Алмазэргиэнбанк 463 508 -8,9 40 Банк Левобережный 453 448 1,1 41 Банк «Хлынов» 416 555 -25,0 42 ХКФ Банк 415 479 -13,4 43 МСП Банк 407 732 -44,4 44 Транскапиталбанк 399 427 -6,6 45 Фора-Банк 396 798 -50,4 46 ЮниКредит Банк 372 829 -55,1 47 Росэксимбанк 339 437 -22,4 48 АКБ «ЦентроКредит» 311 767 -59,5 49 Гарант-Инвест 302 41 636,6 50 Экспобанк 288 307 -6,2

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, декабрь 2024 Индекс заметности, ноябрь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 8 752 998 7 550 967 15,9 2 ВТБ 8 404 048 6 194 965 35,7 3 Газпромбанк 2 471 742 1 517 787 62,9 4 Альфа-Банк 1 564 889 1 520 808 2,9 5 Промсвязьбанк 1 322 213 1 008 234 31,1 6 Т-Банк 1 154 922 814 275 41,8 7 Россельхозбанк 1 129 980 1 148 777 -1,6 8 Совкомбанк 644 389 1 033 212 -37,6 9 Банк УРАЛСИБ 597 614 469 081 27,4 10 Почта банк 563 217 205 931 173,5 11 ФК Открытие 398 401 978 017 -59,3 12 Банк ДОМ.РФ 397 482 282 405 40,7 13 МТС Банк 301 692 185 693 62,5 14 РНКБ Банк 261 384 246 773 5,9 15 Московский Кредитный Банк 252 871 135 012 87,3 16 Росбанк 234 125 477 532 -51,0 17 Банк Синара 182 633 249 495 -26,8 18 Банк Санкт-Петербург 177 824 169 643 4,8 19 Банк БКФ 173 318 57 714 200,3 20 Банк Русский Стандарт 132 753 131 162 1,2 21 КБ «Центр-инвест» 114 207 135 495 -15,7 22 «Локо-Банк» 112 247 33 306 237,0 23 АБ «Россия» 110 402 56 736 94,6 24 ОТП Банк 100 403 59 393 69,0 25 Ак Барс Банк 92 449 139 857 -33,9 26 УБРиР 89 349 21 324 319,0 27 Гарант-Инвест 86 346 45 832 88,4 28 Ингосстрах Банк 79 052 19 566 304,0 29 Экспобанк 76 729 220 482 -65,2 30 Райффайзенбанк 72 152 536 515 -86,6 31 ХКФ Банк 70 800 81 152 -12,8 32 ЮниКредит Банк 70 658 24 554 187,8 33 Примсоцбанк 67 866 21 764 211,8 34 Свой Банк 66 105 17 239 283,5 35 НБД-Банк 61 612 47 239 30,4 36 Абсолют Банк 60 317 69 207 -12,8 37 МСП Банк 52 213 84 311 -38,1 38 Банк «Точка» 51 534 25 138 105,0 39 Алмазэргиэнбанк 51 426 31 249 64,6 40 Транскапиталбанк 48 888 65 070 -24,9 41 Банк ЗЕНИТ 48 349 94 382 -48,8 42 Росэксимбанк 43 249 59 536 -27,4 43 Новикомбанк 39 244 452 937 -91,3 44 Ренессанс Кредит 37 928 69 645 -45,5 45 Банк «Кубань Кредит» 35 687 72 510 -50,8 46 Дальневосточный банк 35 517 10 501 238,2 47 РосДорБанк 33 113 13 389 147,3 48 БКС Банк 32 119 16 504 94,6 49 Азиатско-Тихоокеанский Банк 31 878 43 754 -27,1 50 БМ-Банк 27 728 12 442 122,9

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, декабрь 2024 Охват аудитории, ноябрь 2024 Изменения, % 1 ВТБ 363 374 759 319 643 626 13,7 2 Сбербанк 334 222 685 246 210 624 35,7 3 Газпромбанк 206 349 646 180 198 570 14,5 4 Альфа-Банк 150 793 507 133 656 551 12,8 5 Совкомбанк 144 554 967 105 137 334 37,5 6 Почта банк 132 440 552 42 850 348 209,1 7 Т-Банк 113 274 261 142 357 317 -20,4 8 Россельхозбанк 108 365 550 60 716 671 78,5 9 Промсвязьбанк 107 500 144 91 343 561 17,7 10 АБ «Россия» 69 386 354 21 891 333 217,0 11 Банк БКФ 67 563 929 49 244 970 37,2 12 Московский Кредитный Банк 53 193 907 71 209 582 -25,3 13 ФК Открытие 48 069 913 82 474 147 -41,7 14 ЮниКредит Банк 43 491 835 39 570 725 9,9 15 Банк ДОМ.РФ 43 282 160 52 592 978 -17,7 16 Росбанк 41 969 115 74 318 816 -43,5 17 ОТП Банк 35 221 645 20 789 533 69,4 18 Банк УРАЛСИБ 34 818 979 36 795 742 -5,4 19 Примсоцбанк 34 464 555 31 959 338 7,8 20 Банк Санкт-Петербург 33 431 744 26 586 025 25,7 21 Банк Синара 32 711 390 43 464 766 -24,7 22 РНКБ Банк 32 452 464 25 280 595 28,4 23 МТС Банк 32 414 170 63 752 362 -49,2 24 Райффайзенбанк 31 675 258 53 250 852 -40,5 25 Гарант-Инвест 30 630 192 21 907 139719,2 26 Азиатско-Тихоокеанский Банк 28 629 447 16 841 675 70,0 27 БКС Банк 26 380 286 74 355 657 -64,5 28 «Локо-Банк» 26 306 391 3 372 419 680,0 29 Банк Русский Стандарт 25 398 983 25 754 256 -1,4 30 Абсолют Банк 23 121 412 19 688 106 17,4 31 МСП Банк 20 907 132 12 787 345 63,5 32 Транскапиталбанк 20 298 459 10 551 594 92,4 33 Банк ЗЕНИТ 18 701 201 18 016 179 3,8 34 ББР Банк 17 332 639 26 742 683 -35,2 35 АКБ «ЦентроКредит» 16 292 894 35 354 615 -53,9 36 Bank of China 15 491 288 30 872 056 -49,8 37 Киви Банк 15 408 729 19 798 416 -22,2 38 ХКФ Банк 15 357 102 23 846 188 -35,6 39 Ситибанк 14 402 296 10 394 846 38,6 40 Ренессанс Кредит 14 212 438 14 770 262 -3,8 41 АКБ «Металлинвестбанк» 14 178 175 16 722 268 -15,2 42 Ак Барс Банк 14 124 793 19 142 619 -26,2 43 Новикомбанк 13 600 887 9 999 271 36,0 44 Росэксимбанк 13 296 547 11 741 121 13,2 45 Банк «Точка» 13 281 872 11 629 693 14,2 46 Банк «Приморье» 13 056 360 12 401 177 5,3 47 Ингосстрах Банк 12 314 753 9 222 402 33,5 48 Фора-Банк 12 295 574 19 014 080 -35,3 49 Банк Левобережный 12 144 748 4 977 022 144,0 50 БМ-Банк 12 138 850 4 242 409 186,1

1. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых

2. Президент Владимир Путин обещал убрать лимиты по льготным ипотечным программам

3. Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России

4. Банк России представил лидеров в голосовании за символы тысячерублевой купюры

5. Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на форуме ВТБ "Россия зовет!"

6. Сбер презентовал итоги года на "Дне инвестора - 2024"

7. Президент Владимир Путин дал совет, как вести себя с телефонными мошенниками

8. Президент Владимир Путин поручил оставить семейную ипотеку и распространить ее на вторичный рынок

9. Интервью главы ВТБ Андрея Костина агентству Reuters

10. Власти США разрешили Турции и Венгрии платить за газ через Газпромбанк

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 76 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: 2024 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга актуальны на дату публикации.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru