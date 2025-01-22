Налоговая амнистия принесет в бюджет лишь 10 млрд в 2025-м

22 января. FINMARKET.RU -пополнится примерно на 10 млрд рублей в 2025 году благодаря налоговой амнистии для бизнеса, пишут "Известия", приводящие оценку эксперта Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП), налогового консультанта Алексея Крылова.

Примерно такую же сумму ФНС ежегодно доначисляет организациям, которые предпочли разделиться для ухода от сборов. В контексте бюджета это ничтожно малая величина. Власти выявляют лишь небольшую долю нарушений, и на самом деле проблема гораздо шире — каждый год недобросовестные предприятия недоплачивают в казну свыше 100 млрд. Вряд ли предлагаемые изменения мотивируют фирмы обеляться, и властям могут потребоваться показательные процессы, считают эксперты.

Хотя в ближайшие годы бюджет едва ли будет значительно пополняться благодаря налоговой амнистии, но в перспективе предприятия увидят преимущества отказа от незаконной оптимизации, и количество честных налогоплательщиков увеличится, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Первый заметный результат обеления рынка можно будет увидеть уже весной 2026-го, когда бизнес отчитается по налогу на прибыль за 2025-й. Промежуточные же итоги появятся уже к весне-лету, то есть через один-два отчетных периода по НДС, ожидает Алексей Крылов из ТПП. Он тоже уверен, что в будущем поступления казны будут увеличиваться.