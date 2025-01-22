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22 января 2025 года 08:59
Новых одежных производств в РФ создается меньше
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Донат Сорокин/ТАСС
22 января. FINMARKET.RU - К началу 2025 года в России динамика создания новых одежных производств стала замедляться, пишет "Коммерсантъ". К этому моменту зарегистрировано почти 37 тыс. бизнесменов и юрлиц с профильным видом деятельности. Это почти на 5% больше в сравнении год к году, хотя в прошлые периоды прирост составлял около 6-8%. В то же время в сегменте очень активны индивидуальные предприниматели - на них приходится более 70% вновь созданных производств. Их высокая доля может быть связана с попытками дробления бизнеса, не исключают участники рынка. По словам гендиректора одежного ритейлера Baon Ильи Ярошенко, замедление роста числа производств связано и с теми проблемами с кадрами, с которыми сталкивается бизнес. "Практически нет техникумов или иных учебных заведений, готовящих специалистов для производств", - добавляет он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ.одежда, производство
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