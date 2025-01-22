Как простимулировать экспорт угля в западном направлении

22 января. FINMARKET.RU - Минтранс предложил субсидировать железнодорожные перевозки угля нав западном направлении, установив целевой объем таких поставок. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Алексея Шило, направленном в середине января 2025 года в Минэнерго и РЖД, пишут "Ведомости".

Шило напоминает, чтоявляется грузом первого тарифного класса, при перевозках которого применяются понижающие коэффициенты 0,55-0,75 (скидка 25-45%) в зависимости от расстояния. Чиновник подчеркивает, что с учетом длинных маршрутов, на которые перевозится уголь, такие тарифные преференции используются грузоотправителями "по максимуму".

Исходя из этого, Минтранс считает целесообразным стимулировать поставки угля на экспорт через западные порты - направление, которое было сильно недозагружено в 2024 году. Для этого, как следует из письма, министерство предлагает ввести целевую субсидию из бюджета или резервного фонда правительства на экспортные поставки угля в западном направлении "по аналогии с действующим механизмом на перевозку моторного топлива в направлении ДФО".

Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов отмечает, что в условиях загруженности Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб) приоритетным направлением для господдержки угольной отрасли действительно являются перевозки в западном направлении - порты северо-запада и юга страны. Эффективность предлагаемых мер, по мнению Котова, будет понятна только тогда, когда станет ясен размер субсидии. По оценкам NEFT Research, в 2024 году убыточность экспорта угля достигала 4,5 тыс. рублей на 1 т в зависимости от направления и вида угля. Отмена экспортной пошлины позволила улучшить экономику поставок на 340-650 рублей за 1 т, добавляет он. Главный стратег инвесткомпании "Вектор икс" Максим Худалов считает, что субсидии позволят увеличить перевозки угля в западном направлении на 10-15 млн т в год. Для этого, по его оценкам, ежегодно потребуется до 15 млрд рублей бюджетных средств.