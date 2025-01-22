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22 января 2025 года 08:33
В программу долгосрочных сбережений недобрали 34 млрд руб.
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Донат Сорокин/ТАСС
22 января. FINMARKET.RU - Власти не смогли достичь цели по программе долгосрочных сбережений (ПДС) — она была запущена в этом году и по поручению президента должна была привлечь 250 млрд рублей. В итоге сумма немного недотянула до целевого ориентира. В ПДС пришло 216 млрд, сообщили "Известиям" в Минфине. Правда, больше половины из них — это деньги, переведенные из обязательной системы пенсионных накоплений, и государственное софинансирование. Газета пишет о том, как оценивать такие показатели и есть ли шанс, что другой таргет, поставленный президентом — 1% ВВП в 2026 году — будет достигнут.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, сбережения, программа
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