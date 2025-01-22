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22 января 2025 года 08:14
Выдачи ипотеки на ИЖС могут упасть на четверть
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Сергей Бобылев/ТАСС
22 января. FINMARKET.RU - В 2024 году рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пострадал меньше, чем ипотека на многоквартирные дома. По оценкам банкиров, в 2024 году выдачи в сегменте ипотеки на ИЖС либо не выросли, либо снизились менее значительно, чем по ипотеке в целом. Однако в 2025 году участники рынка ожидают их сокращения на 25%, пишет "Коммерсантъ". Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич считает, что в 2025 году произойдет еще большее ужесточение требований в части строительства хозяйственным способом, а с учетом роста цен на стройматериалы стоимость возведения дома станет очень высокой, поэтому в банке ожидают дальнейшего спада. По словам эксперта ипотечного рынка Сергея Гордейко, популярность кредита на строительство своими силами (хозспособом) определялась двумя причинами: хозспособ дешевле подряда на 30% и более, а часть кредитов использовалась в других целях без завершения строительства дома в установленный срок.
Опубликовано Финмаркет
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