Выдачи ипотеки на ИЖС могут упасть на четверть

22 января. FINMARKET.RU - В 2024 году рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пострадал меньше, чемна многоквартирные дома. По оценкам банкиров, в 2024 году выдачи в сегменте ипотеки налибо не выросли, либо снизились менее значительно, чем по ипотеке в целом. Однако в 2025 году участники рынка ожидают их сокращения на 25%, пишет "Коммерсантъ".

Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич считает, что в 2025 году произойдет еще большее ужесточение требований в части строительства хозяйственным способом, а с учетом роста цен на стройматериалы стоимость возведения дома станет очень высокой, поэтому в банке ожидают дальнейшего спада. По словам эксперта ипотечного рынка Сергея Гордейко, популярность кредита на строительство своими силами (хозспособом) определялась двумя причинами: хозспособ дешевле подряда на 30% и более, а часть кредитов использовалась в других целях без завершения строительства дома в установленный срок.