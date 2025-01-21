Промышленный оптимизм ушел в минус

21 января. FINMARKET.RU - Первые в 2025 году оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) деловой конъюнктуры в промышленности РФ, по данным опросов компаний на 20 января, фиксируют и первое отрицательное значение индекса промышленного оптимизма с начала 2022 года "в условиях охлаждения экономики". Основной причиной стала отрицательная динамика продаж, пишет "Коммерсант" . В январе 2025 года баланс фактических изменений спроса после очистки от сезонности снизился еще на шесть пунктов, до 27-месячного минимума.

"Такой слабой динамики продаж предприятия не видели с октября 2022 года", - отмечает автор исследования Сергей Цухло. В результате это привело к снижению удовлетворенности объемами спроса. При этом планы выпуска после минимума в ноябре улучшились в декабре на 4 пункта и не изменились в январе 2025 года - Цухло объясняет это ожиданием промышленностью "февральского прояснения динамики спроса, чтобы должным образом отреагировать своим выпуском на эти изменения"