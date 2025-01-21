.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 января 2025 года 11:37
Промышленный оптимизм ушел в минус
|0
IMAGO/Westlight\ТАСС
21 января. FINMARKET.RU - Первые в 2025 году оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) деловой конъюнктуры в промышленности РФ, по данным опросов компаний на 20 января, фиксируют и первое отрицательное значение индекса промышленного оптимизма с начала 2022 года "в условиях охлаждения экономики". Основной причиной стала отрицательная динамика продаж, пишет "Коммерсант". В январе 2025 года баланс фактических изменений спроса после очистки от сезонности снизился еще на шесть пунктов, до 27-месячного минимума. "Такой слабой динамики продаж предприятия не видели с октября 2022 года", - отмечает автор исследования Сергей Цухло. В результате это привело к снижению удовлетворенности объемами спроса. При этом планы выпуска после минимума в ноябре улучшились в декабре на 4 пункта и не изменились в январе 2025 года - Цухло объясняет это ожиданием промышленностью "февральского прояснения динамики спроса, чтобы должным образом отреагировать своим выпуском на эти изменения"
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, промышленность, настроения
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.