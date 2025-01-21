Разработана процедура конфискации иностранного имущества в РФ

21 января. FINMARKET.RU - В Белом доме подготовили специальный порядок установления компенсации ущерба, причиненного стране или ее Центробанку (ЦБ) другими странами, выяснили "Ведомости" . Разработанный Минюстом законопроект был внесен 20 января в повестку правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сказали два источника издания. Но пока не одобрен.

В законопроекте Минюста уточняется, что иск нужно подавать в Арбитражный суд Московской области. Уточняется также, что истцами смогут быть: РФ, ЦБ, федеральный орган исполнительной власти, определенный правительством, или Генпрокуратура. Ответчиком - иностранное государство. А при включении в перечень имущества физического или юридического лица оно будет проходить по иску в качестве соответчика. Решение суда об удовлетворении иска будет подлежать немедленному исполнению, говорится в редакции проекта закона.

Планируемое недружественными государствами изъятие российских суверенных активов является грубым нарушением не только международного права, но и прав России и как собственника и кредитора, рассказал "Ведомостям" знакомый с содержанием инициативы председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он пояснил, что сейчас в основном в структуру российских суверенных активов за рубежом входят облигации и банковские счета. В связи с этим, отметил эксперт, изъятие имущества у недружественных государств возможно путем обращения на него взыскания по общим частноправовым основаниям, включая ст. 237 Гражданского кодекса (ГК), предусматривающую изъятие имущества путем обращения на него взыскания по обязательствам собственника.

Как полагает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, вероятно, что такие поправки - это реакция законодателя на продолжающуюся дискуссию иностранных государств о возможной конфискации суверенных активов ЦБ.