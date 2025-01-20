Рейтинг платежных систем в 2024 году

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2024 год

По итогам 2024 года группа компаний Qiwi осталась лидером рейтингов платежных систем по количеству упоминаний, Индексу заметности и охвату аудитории. Финтех-компания ЮMoney удержала вторые места в рейтингах по количеству упоминаний и по Индексу заметности, а по охвату аудитории заняла третье место. Платежная система PayPal заняла второе место в рейтинге по охвату аудитории и третьи места по упоминаемости и заметности.

В медиаполе группы компаний Qiwi самым резонансным информационным поводом 2024 года стал отзыв Банком России лицензии у Киви-банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. После отзыва лицензии группа Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков и остановила работу платежной системы Contact. В течение всего года в медиаполе компании стабильно присутствовало освещение ситуации, связанной с выплатой Агентством по страхованию вкладов страхового возмещения вкладчикам Киви-банка и вариантами возврата денег владельцам кошельков Qiwi. Также резонансной стала тема продажи российских активов группы Qiwi за 23,75 млрд рублей бывшему топ-менеджеру Qiwi plc Андрею Протопопову. И т.к. предполагалась рассрочка оплаты, а через месяц после заключения сделки Киви банк лишился лицензии и заморозил активы, то покупателю пришлось попросить перенести платежи на 2025 год. К концу года группа Qiwi заверила, что покупатель будет иметь достаточно средств, чтобы исполнить свои обязательства по сделке после окончания процедуры ликвидации Киви банка. Ликвидатор в лице АСВ по итогам обследования сообщил, что активы Киви банка составляют 68,2 млрд руб - имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме.

Основной пул упоминаний ЮМoney в СМИ за 2024 год связан с публикацией результатов различных социальных исследований, проведенных в течение года аналитиками компании. В числе наиболее резонансных - апрельское исследование об отдыхе и его стоимости, короткое показало, что четверть пользователей не считает свои затраты на досуг. Резонансным стало сообщение о том, что с декабря в отеле "Риксос Красная Поляна Сочи" иностранные туристы на стойке регистрации смогут получить российскую банковскую карту МИР и сразу начать ей пользоваться. Проект реализован совместно с ЮMoney. За год карты МИР получили туристы более чем из 80 стран, число выданных карт выросло в 9 раз. В будущем планируется внедрить систему во всех отелях курорта "Красная Поляна".

Наиболее резонансным информационным поводом в медиаполе американской платежной системы PayPal стал анонс "Олимпиады на стероидах", которую решил профинансировать сооснователь PayPal Питер Тиль. Этот проект направлен на содействие исследованиям пищевых добавок и биохаков, расширяющих границы человеческих возможностей. Широкий резонанс также вызвало введение дополнительной комиссии для россиян за продление обслуживания PayPal неактивных счетов с положительным балансом. Оплата 3500 рублей в год начала применяться с 7 октября к личным и корпоративным счетам.

По итогам 2024 года наибольший рост в 19 позиций в рейтинге упоминаемости показал сервис IntellectMoney, который взлетел на 10 позицию. Чаще всего сервис упоминался как один из активов Киви-банка в контексте отзыва у банка лицензии и разделения бизнеса Qiwi на российский и зарубежный.

По 8 пунктов в рейтинге по количеству упоминаний потеряли сPerfect Money и AdvCash. Они спустились на 15 и 17 места рейтинга, соответственно.

В рейтинге по Индексу заметности платформа Fondy выросла на 12 пунктов - с 30 до 18 места, и сервис PAYMO также набрал 12 пунктов, поднявшись с 37 на 25 место. Значимым инфоповодом в медиаполе Fondy стала новость о том, что крупнейший коммерческий банк Грузии TBC Bank Group Plc ведет переговоры о приобретении украинского платежного сервиса Fondy и финансовой компании "Элаенс", посредством которой она введет деятельность на Украине.

Максимальное снижение Индекса заметности коснулось платежной системы Best2Pay - она потеряла 9 позиций.

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

№ Наименование Упоминания в СМИ, 2024 Упоминания в СМИ, 2023 Изменения, % 1 Qiwi 34 588 23 772 45 2 ЮMoney 10 909 20 504 -47 3 PayPal 10 161 13 133 -23 4 SberPay 5 751 7 780 -26 5 Assist 4 050 3 306 23 6 WebMoney 2 683 13 596 -80 7 Skrill 1 233 11 321 -89 8 Robokassa 1 101 302 265 9 MoneyGram 970 1 166 -17 10 IntellectMoney 810 37 2089 11 Payeer 804 5 713 -86 12 Uniteller 517 325 59 13 CloudPayments 493 1 186 -58 14 Unistream 492 1 792 -73 15 Perfect Money 434 6 733 -94 16 Life Pay 406 3 017 -87 17 AdvCash 364 3 852 -91 18 Payoneer 242 185 31 19 PayMaster 176 177 -1 20 PAYMO 155 184 -16 21 CyberPlat 135 112 21 22 RBK Money 116 109 6 23 Деньги@mail.ru 116 71 63 24 Best2Pay 95 73 30 25 Fondy 84 57 47

№ Наименование Индекс заметности, 2024 Индекс заметности, 2023 Изменения, % 1 Qiwi 4 803 091 2 278 089 111 2 ЮMoney 874 855 899 171 -3 3 PayPal 494 831 533 981 -7 4 SberPay 429 904 612 166 -30 5 Assist 172 222 127 416 35 6 Life Pay 59 200 180 425 -67 7 Unistream 45 838 397 954 -88 8 WebMoney 43 123 96 307 -55 9 Payeer 37 340 4 933 657 10 CloudPayments 33 736 150 102 -78 11 Uniteller 28 302 3 117 808 12 IntellectMoney 28 010 3 837 630 13 MoneyGram 24 666 31 324 -21 14 Robokassa 23 802 22 158 7 15 Payoneer 16 094 9 196 75 16 Skrill 8 386 12 555 -33 17 PayMaster 7 765 3 355 131 18 Fondy 7 571 644 1076 19 Perfect Money 6 119 2 051 198 20 AdvCash 5 262 16 311 -68 21 CyberPlat 2 750 3 054 -10 22 Best2Pay 2 486 13 237 -81 23 Деньги@mail.ru 2 306 1 810 27 24 RBK Money 1 443 1 924 -25 25 PAYMO 301 232 30