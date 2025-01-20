Рейтинг платежных систем в 2024 году

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2024 год
Лидеры
По итогам 2024 года группа компаний Qiwi осталась лидером рейтингов платежных систем по количеству упоминаний, Индексу заметности и охвату аудитории. Финтех-компания ЮMoney удержала вторые места в рейтингах по количеству упоминаний и по Индексу заметности, а по охвату аудитории заняла третье место. Платежная система PayPal заняла второе место в рейтинге по охвату аудитории и третьи места по упоминаемости и заметности.
В медиаполе группы компаний Qiwi самым резонансным информационным поводом 2024 года стал отзыв Банком России лицензии у Киви-банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. После отзыва лицензии группа Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков и остановила работу платежной системы Contact. В течение всего года в медиаполе компании стабильно присутствовало освещение ситуации, связанной с выплатой Агентством по страхованию вкладов страхового возмещения вкладчикам Киви-банка и вариантами возврата денег владельцам кошельков Qiwi. Также резонансной стала тема продажи российских активов группы Qiwi за 23,75 млрд рублей бывшему топ-менеджеру Qiwi plc Андрею Протопопову. И т.к. предполагалась рассрочка оплаты, а через месяц после заключения сделки Киви банк лишился лицензии и заморозил активы, то покупателю пришлось попросить перенести платежи на 2025 год. К концу года группа Qiwi заверила, что покупатель будет иметь достаточно средств, чтобы исполнить свои обязательства по сделке после окончания процедуры ликвидации Киви банка. Ликвидатор в лице АСВ по итогам обследования сообщил, что активы Киви банка составляют 68,2 млрд руб - имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме.
Основной пул упоминаний ЮМoney в СМИ за 2024 год связан с публикацией результатов различных социальных исследований, проведенных в течение года аналитиками компании. В числе наиболее резонансных - апрельское исследование об отдыхе и его стоимости, короткое показало, что четверть пользователей не считает свои затраты на досуг. Резонансным стало сообщение о том, что с декабря в отеле "Риксос Красная Поляна Сочи" иностранные туристы на стойке регистрации смогут получить российскую банковскую карту МИР и сразу начать ей пользоваться. Проект реализован совместно с ЮMoney. За год карты МИР получили туристы более чем из 80 стран, число выданных карт выросло в 9 раз. В будущем планируется внедрить систему во всех отелях курорта "Красная Поляна".
Наиболее резонансным информационным поводом в медиаполе американской платежной системы PayPal стал анонс "Олимпиады на стероидах", которую решил профинансировать сооснователь PayPal Питер Тиль. Этот проект направлен на содействие исследованиям пищевых добавок и биохаков, расширяющих границы человеческих возможностей. Широкий резонанс также вызвало введение дополнительной комиссии для россиян за продление обслуживания PayPal неактивных счетов с положительным балансом. Оплата 3500 рублей в год начала применяться с 7 октября к личным и корпоративным счетам.
Взлеты и падения
По итогам 2024 года наибольший рост в 19 позиций в рейтинге упоминаемости показал сервис IntellectMoney, который взлетел на 10 позицию. Чаще всего сервис упоминался как один из активов Киви-банка в контексте отзыва у банка лицензии и разделения бизнеса Qiwi на российский и зарубежный.
По 8 пунктов в рейтинге по количеству упоминаний потеряли с платежные системы
Perfect Money и AdvCash. Они спустились на 15 и 17 места рейтинга, соответственно.
В рейтинге по Индексу заметности платформа Fondy выросла на 12 пунктов - с 30 до 18 места, и сервис PAYMO также набрал 12 пунктов, поднявшись с 37 на 25 место. Значимым инфоповодом в медиаполе Fondy стала новость о том, что крупнейший коммерческий банк Грузии TBC Bank Group Plc ведет переговоры о приобретении украинского платежного сервиса Fondy и финансовой компании "Элаенс", посредством которой она введет деятельность на Украине.
Максимальное снижение Индекса заметности коснулось платежной системы Best2Pay - она потеряла 9 позиций.
РЕЙТИНГ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
|№
|Наименование
|
Упоминания в СМИ,
2024
|
Упоминания в СМИ,
2023
|Изменения, %
|1
|Qiwi
|34 588
|23 772
|45
|2
|ЮMoney
|10 909
|20 504
|-47
|3
|PayPal
|10 161
|13 133
|-23
|4
|SberPay
|5 751
|7 780
|-26
|5
|Assist
|4 050
|3 306
|23
|6
|WebMoney
|2 683
|13 596
|-80
|7
|Skrill
|1 233
|11 321
|-89
|8
|Robokassa
|1 101
|302
|265
|9
|MoneyGram
|970
|1 166
|-17
|10
|IntellectMoney
|810
|37
|2089
|11
|Payeer
|804
|5 713
|-86
|12
|Uniteller
|517
|325
|59
|13
|CloudPayments
|493
|1 186
|-58
|14
|Unistream
|492
|1 792
|-73
|15
|Perfect Money
|434
|6 733
|-94
|16
|Life Pay
|406
|3 017
|-87
|17
|AdvCash
|364
|3 852
|-91
|18
|Payoneer
|242
|185
|31
|19
|PayMaster
|176
|177
|-1
|20
|PAYMO
|155
|184
|-16
|21
|CyberPlat
|135
|112
|21
|22
|RBK Money
|116
|109
|6
|23
|Деньги@mail.ru
|116
|71
|63
|24
|Best2Pay
|95
|73
|30
|25
|Fondy
|84
|57
|47
|№
|Наименование
|
Индекс заметности,
2024
|
Индекс заметности,
2023
|Изменения, %
|1
|Qiwi
|4 803 091
|2 278 089
|111
|2
|ЮMoney
|874 855
|899 171
|-3
|3
|PayPal
|494 831
|533 981
|-7
|4
|SberPay
|429 904
|612 166
|-30
|5
|Assist
|172 222
|127 416
|35
|6
|Life Pay
|59 200
|180 425
|-67
|7
|Unistream
|45 838
|397 954
|-88
|8
|WebMoney
|43 123
|96 307
|-55
|9
|Payeer
|37 340
|4 933
|657
|10
|CloudPayments
|33 736
|150 102
|-78
|11
|Uniteller
|28 302
|3 117
|808
|12
|IntellectMoney
|28 010
|3 837
|630
|13
|MoneyGram
|24 666
|31 324
|-21
|14
|Robokassa
|23 802
|22 158
|7
|15
|Payoneer
|16 094
|9 196
|75
|16
|Skrill
|8 386
|12 555
|-33
|17
|PayMaster
|7 765
|3 355
|131
|18
|Fondy
|7 571
|644
|1076
|19
|Perfect Money
|6 119
|2 051
|198
|20
|AdvCash
|5 262
|16 311
|-68
|21
|CyberPlat
|2 750
|3 054
|-10
|22
|Best2Pay
|2 486
|13 237
|-81
|23
|Деньги@mail.ru
|2 306
|1 810
|27
|24
|RBK Money
|1 443
|1 924
|-25
|25
|PAYMO
|301
|232
|30
|№
|Наименование
|
Охват аудитории,
2024
|
Охват аудитории,
2023
|Изменения, %
|1
|Qiwi
|170 112 610
|141 219 027
|20
|2
|PayPal
|163 164 382
|94 264 475
|73
|3
|ЮMoney
|111 539 115
|108 748 626
|3
|4
|Assist
|82 778 366
|59 891 681
|38
|5
|SberPay
|80 377 336
|96 849 433
|-17
|6
|WebMoney
|37 308 900
|58 283 058
|-36
|7
|Unistream
|34 630 324
|54 439 433
|-36
|8
|MoneyGram
|31 545 782
|34 201 329
|-8
|9
|PayMaster
|26 448 642
|4 292 447
|516
|10
|Life Pay
|24 748 675
|23 276 239
|6
|11
|Payeer
|23 675 083
|17 651 788
|34
|12
|CloudPayments
|20 149 418
|46 924 915
|-57
|13
|IntellectMoney
|18 745 228
|2 766 641
|578
|14
|Uniteller
|17 937 185
|7 392 756
|143
|15
|Деньги@mail.ru
|16 103 643
|4 973 531
|224
|16
|Robokassa
|13 136 355
|22 323 127
|-41
|17
|CyberPlat
|10 114 963
|4 677 519
|116
|18
|Best2Pay
|9 640 912
|4 167 222
|131
|19
|Perfect Money
|9 367 518
|7 379 745
|27
|20
|Payoneer
|8 966 758
|3 733 614
|140
|21
|AdvCash
|6 544 199
|15 047 547
|-57
|22
|Skrill
|5 546 436
|10 659 732
|-48
|23
|Fondy
|4 785 475
|624 463
|666
|24
|RBK Money
|766 534
|1 050 131
|-27
|25
|PAYMO
|639 167
|524 245
|22
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