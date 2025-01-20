Полгода заметного охлаждения экономики РФ не ожидается

20 января. FINMARKET.RU - В январском анализе короткой динамики ВВП экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, фиксируя замедление экономической активности, отмечают, что, по данным ноября и частично декабря 2024 года, "формируется позитивный прогноз экономической динамики на первую половину 2025 года (прирост ВВП - около 3% год к году)".

Это, как пишет "Коммерсант", довольно позитивная оценка, учитывая свежие консенсус-прогнозы аналитиков из пула ЦБ и FocusEconomics (замедление в 2025 году до потенциала - около 1,5%). Ускорение инфляции из-за роста издержек производителей и влияния девальвации рубля на цены импорта в ИНП считают ключевым риском на 2025 год.

Еще один риск - продолжение ухудшения поступлений нефтегазовых доходов в бюджет из-за прекращения транзита газа через украинскую газотранспортную систему и введения новых санкций США. Реализация этих рисков может привести к пересмотру прогноза роста ВВП в 2025 году в сторону понижения, заключают в ИНП РАН.