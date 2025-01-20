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20 января 2025 года 09:33
В России ужесточат наказание за кражу банковской тайны
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DPA/TACC
20 января. FINMARKET.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила два проекта законов, которые в целом повышают защиту информации, не предназначенной для чужих глаз. Речь и о банковской тайне, и о государственных секретах, пишет "Российская газета". Первый проект вносит поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание за незаконные разглашения или использование банковской, коммерческой или налоговой тайны лицом, которому она была доверена по службе. Проще говоря, речь о банкирах, налоговых инспекторах и сотрудниках любых фирм и контор, причастных к нашим секретам. Теперь им будет грозить реальный срок вместе с миллионными штрафами. То есть сразу - и тюрьма, и долг. Молчание для таких людей - это не просто золото, но и свобода. Второй законопроект предлагает значительно увеличить штрафы за использование сомнительных программ для защиты информации. Для охраны государственных и других важных для общества баз данных должны использоваться только сертифицированные системы. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, бороться с утечками информации можно двумя путями: минимизировать человеческий фактор, снижая риски неправомерного использования данных сотрудниками, имеющими доступ к тайнам, совершенствовать цифровые системы защиты. В проекте поправок в Уголовный кодекс, по его словам, исключается основное наказание в виде штрафа и вводится нижний порог лишения свободы сроком от 2-х лет. Также предусматривается дополнительное наказание в виде штрафа до 5 млн рублей. Важный момент: изменения касаются ситуаций, когда преступлением нанесен крупный ущерб. Или преступление совершено из корысти. "Другой законопроект увеличивает штрафы за использование несертифицированных информационных систем и средств защиты данных, - рассказал Груздев. - Например, для граждан предусмотрены штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц, использующих несертифицированные средства защиты информации, касающейся гостайны, штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей". Также увеличиваются сроки давности привлечения к ответственности по таким нарушениям. Это, как ожидается, усилит дисциплину в сфере информационной безопасности.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, тайна, разглашение, наказание
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