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20 января 2025 года 09:10
ВЭБ.РФ может стать арбитражным управляющим для угольной отрасли
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Михаил Климентьев/ТАСС
20 января. FINMARKET.RU - Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики поручила проработать предложения по установлению особенностей банкротства компаний угольной отрасли. Об этом, как пишет "Коммерсант", говорится в протоколе заседания, прошедшего под руководством вице-премьера Александра Новака в конце 2024 года. В частности, полномочия арбитражного управляющего в таком случае могут быть переданы корпоративному управляющему, которым может стать ВЭБ.РФ. Вопрос до 10 марта поручено рассмотреть Минэкономики, Минэнерго, Минтрансу, ФНС с участием ВЭБ.РФ. Собеседники "Ъ" в угольной отрасли разделяют опасения относительно высоких рисков банкротств. По их словам, планируемое привлечение к процедуре банкротства ВЭБ.РФ может быть направлено на исключение негативных социальных последствий. Среди других мер, рассмотренных подкомиссией,- ограничение выдачи новых лицензий на разработку месторождений энергетического угля в регионах, отдаленных от экспортных рынков сбыта, в том числе в Новосибирской и Кемеровской областях, Хакасии и Красноярском крае. . Предполагается, что выдача лицензий может быть возможна только по решению подкомиссии.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, уголь, компании, банкротства, ВЭБ
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