ВЭБ.РФ может стать арбитражным управляющим для угольной отрасли

20 января. FINMARKET.RU - Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики поручила проработать предложения по установлению особенностейкомпаний угольной отрасли. Об этом, как пишет "Коммерсант" , говорится в протоколе заседания, прошедшего под руководством вице-премьера Александра Новака в конце 2024 года. В частности, полномочия арбитражного управляющего в таком случае могут быть переданы корпоративному управляющему, которым может стать.РФ. Вопрос до 10 марта поручено рассмотреть Минэкономики, Минэнерго, Минтрансу, ФНС с участием ВЭБ.РФ.

Собеседники "Ъ" в угольной отрасли разделяют опасения относительно высоких рисков банкротств. По их словам, планируемое привлечение к процедуре банкротства ВЭБ.РФ может быть направлено на исключение негативных социальных последствий.

Среди других мер, рассмотренных подкомиссией,- ограничение выдачи новых лицензий на разработку месторождений энергетического угля в регионах, отдаленных от экспортных рынков сбыта, в том числе в Новосибирской и Кемеровской областях, Хакасии и Красноярском крае. . Предполагается, что выдача лицензий может быть возможна только по решению подкомиссии.