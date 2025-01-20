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20 января 2025 года 08:40
"Сбер" и НСПК объединят сервисы оплаты лицом
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Владимир Гердо/ТАСС
20 января. FINMARKET.RU - В России появится единый сервис для платежей по биометрии от крупнейших игроков рынка, выяснили "Известия". Запуск кросс-биоэквайринга от самого большого банка ("Сбера") и оператора карт "Мир" (Национальной системы платежных карт - НСПК) запланирован на второе полугодие 2025-го. "Дорожная карта проекта уже разработана, а запуск запланирован на второе полугодие. Мы разрабатываем стандарт оплаты по биометрии, ориентируясь на который другие участники рынка смогут запускать свои биометрические сервисы", - рассказал старший вице-президент "Сбера" Дмитрий Малых. В НСПК "Известиям" подтвердили эту информацию. Там уточнили, что организации уже сейчас проводят работы по объединению сервисов оплаты по биометрии, а во второй половине 2025-го "Сбер" подключится к биоэквайрингу НСПК. После запуска объединенной системы клиенты смогут применять мобильное приложение любого подключенного к ней банка - там же можно будет настраивать оплату и отслеживать историю трансакций. ЦБ поддерживает инициативу объединения, уточнили в пресс-службе регулятора. Там подчеркнули, что сервис будет построен на принципе равноудаленности от всех игроков и открыт к взаимодействию с ними. "Банк России отмечает устойчивый тренд на использование биометрических технологий", - сказали в пресс-службе ЦБ.
Опубликовано Финмаркет
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