РСПП предлагает пересмотреть участие России в Парижском соглашении

20 января. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении по климату и оценить необходимость оставаться его стороной в дальнейшем. Об этом говорится в письме главы союза Александра Шохина министру экономического развития Максиму Решетникову, направленном в конце декабря 2024 г., пишут "Ведомости"

Как пишет Шохин, по прошествии 10 лет действия Парижского соглашения его важные элементы, например глобальный углеродный рынок, климатическое финансирование, трансфер технологий, так и не заработали в полную силу. При этом некоторые страны используют его для продвижения собственных экономических и политических интересов. Все больше развивающихся стран указывают на их явную дискриминацию в рамках механизмов Парижского соглашения и отказ развитых стран от выполнения взятых обязательств, говорится в письме.

В случае принятия Россией решения о выходе из соглашения страна все еще будет обязана предоставить в ООН новую версию Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ; план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата) до 2035 г., отмечает. В связи с этим крупный бизнес предлагает пересмотреть подходы к целям, которые заявляет Россия.

РСПП подготовил корректировки во второй ОНУВ (достижение заявленных страной целей формулируется в 2 этапа, первый был представлен в 2020 г. с горизонтом до 2030 г., второй - сейчас с горизонтом до 2035 г.), следует из другого письма РСПП, направленного вице-президентом РСПП Александром Варвариным в Минэнерго 14 января

Бизнес предлагает установить цели одновременно в двух вариантах: в многолетнем, отражающем накопленный объем нетто-выбросов за период 1990-2035 гг., и однолетнем, который показывает целевой уровень нетто-выбросов в 2035 г. Установление одновременно двух метрик не противоречит требованиям Парижского соглашения - его, в частности, уже применяет Австралия, пишет РСПП.

Выходить из Парижского соглашения сейчас точно не стоит, считает первый заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Татьяна Радченко. В условиях санкционного давления климатическая повестка остается площадкой для диалога с зарубежными странами, отмечает она.

Парижские соглашения по борьбе с изменением климата приняты в декабре 2015 г. и подписаны в апреле 2016 г. 195 странами, включая Россию. Целью соглашений является удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов. Россия в рамках этого соглашения взяла на себя обязательство по снижению объема выбросов парниковых газов к 2030 г. до 70% от эмиссии 1990 г.