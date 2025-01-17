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17 января 2025 года 09:07
Металлурги расширяют продажи через маркетплейсы
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Иван Высочинский/ТАСС
17 января. FINMARKET.RU - На фоне снижения спроса со стороны крупных покупателей металлурги расширяют новые каналы сбыта. Российские производители стали нарастили продажи через собственные маркетплейсы по итогам 2024 года, следует из опроса, проведенного "Коммерсантом". Так, у "Северстали" продажи на площадке "Платферрум" в первой половине 2024 года были на уровне 2023 года, а во втором полугодии выросли более чем на 60%. В ММК сообщили, что в 2024 году продажа металлопродукции через собственный маркетплейс увеличилась в 1,9 раза год к году. Всего через площадку реализовано 10% всего объема продаж Торгового дома ММК. Продажи металлургов через маркетплейсы растут на фоне расширения числа покупателей. За три года "Евраз Маркет" увеличил клиентскую базу в два раза, преимущественно за счет малого и среднего бизнеса и компаний, занимающихся индивидуальным жилищным строительством, рассказывают в "Евразе". В Infoline считают, что объемы продаж металлургов через маркетплейсы могут расти за счет привлечения заказчиков из сферы ЖКХ и инфраструктурного строительства, для которых важны прозрачность и прогнозируемость закупочного процесса
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, металлурги, продажи
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