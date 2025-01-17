РСПП подготовил поправки в закон о приватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил и направил в правительство поправки в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества".предлагает дополнить ст. 42 ("Защита прав государства и муниципальных образований как собственников имущества") нормами, которые устанавливают порядок обращения в суд с требованиями о признании сделки ничтожной и уточняют исчисление сроков исковой давности по ним, следует из документа, пишут "Ведомости"

Государство сейчас может обратиться с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки приватизации или об истребовании имущества из чужого незаконного владения, что следует прописать в законе, считает

В этих двух ситуациях наступают разные следствия: в первом случае - двусторонняя реституция (возврат каждой стороной), во втором - имущество изымается у незаконного владельца, а он может требовать возмещения убытков с виновного лица, пояснил "Ведомостям" вице-президент РСПП Александр Варварин.

По обоим этим видам исков РСПП предлагает прописать дату, с которой начинается отсчет сроков исковой давности по таким делам. Десятилетние сроки (установлены п. 1 ст. 181 и п. 2 ст. 196 Гражданского кодекса, ГК) предлагается исчислять "со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов, подтверждающих передачу иного имущества приобретателю по сделке приватизации", говорится в законопроекте. Ограничение срока давности в 10 лет применительно к сделкам по приватизации не всегда используется в правоприменительной практике, поскольку из этого правила возможны исключения, пояснял ранее Шохин.

РСПП предлагает прописать в законе еще одно условие, которое позволит защитить добросовестного приобретателя от деприватизации.

Как отмечает партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин, законопроект направлен на то, чтобы суды имели возможность применять абсолютный срок исковой давности в 10 лет без возможности исключений, которыми сейчас пользуется прокуратура.