За три года почти 40% россиян сменили профессию

17 января. FINMARKET.RU - Начиная с 2022 года 38% россиян освоили новую специальность, следует из подсчетов hh.ru на основе анализа 3,4 млн резюме, пишут "Известия" . Это намного больше, чем ранее: согласно предыдущему исследованию, проведенному шесть лет назад, в период с 2009-го по 2019-й лишь 30% граждан РФ поменяли род деятельности.

Чаще всего другую профессию в последние три года выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора - из них переквалифицировалось больше 60%. При этом реже всего из старойуходили врачи - только 5%. Также чаще остальных продолжали работу по специальности геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты - новую сферу предпочли не более 13% из них, поделились в hh.ru.

Между тем наиболее активно переквалифицируются молодые россияне - от 25 до 35 лет, поделились в SuperJob. По данным hh.ru, быстрее других новые специальности в последние три года осваивали жители дальневосточных регионов, а меньше всех интерес к смене профессии проявляли люди в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Дагестане, Москве и на Чукотке - по 36%.

Чаще всего из одного рода деятельности в другой переходят автомойщики и курьеры, реже - врачи и бухгалтеры, отмечают эксперты. Пандемия, СВО и санкции изменили рынок труда, что вызвало дефицит кадров и гонку зарплат. Тенденция позволяет людям больше зарабатывать, но усложняет компаниям наем и развитие.