Граждане смогут установить запрет на покупку SIM-карт без своего присутствия

16 января. FINMARKET.RU - Россияне и иностранцы смогут устанавливатьна заключение от их имени контрактов с российскими сотовыми операторами без личного присутствия. Это следует из проекта поправок, в том числе в закон "О связи", подготовленных Минцифры, пишут "Известия" . Изменения наряду с коррективами других законодательных актов министерство сейчас согласовывает с другими ведомствами, следует из сопроводительных материалов к документу.

"В настоящее время проблема использования сетей и средств связи в преступных целях сохраняет актуальность. По данным МВД России, только за первые 7 месяцев 2024 года число подобных преступлений увеличилось на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го - до 202 тыс. случаев. При этом стабильно высокой является доля уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, по которым следствие приостановлено ввиду невозможности установления обвиняемого", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По замыслу разработчиков документа, самозапрет на заключение договоров с операторами можно будет установить через портал "Госуслуги", а также в МФЦ. Снять запрет можно только при личном посещении этого учреждения, указано в законопроекте.

Планируемые коррективы - часть пакета законодательных мер по борьбе с цифровым мошенничеством, говорится в документе. Ранее уже были приняты изменения в закон "О связи", отметили в Минцифры. С 1 января 2025 года правила покупки SIM-карт для иностранцев стали строже.