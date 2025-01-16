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16 января 2025 года 09:50
Граждане смогут установить запрет на покупку SIM-карт без своего присутствия
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Юрий Смитюк/ТАСС
16 января. FINMARKET.RU - Россияне и иностранцы смогут устанавливать запрет на заключение от их имени контрактов с российскими сотовыми операторами без личного присутствия. Это следует из проекта поправок, в том числе в закон "О связи", подготовленных Минцифры, пишут "Известия". Изменения наряду с коррективами других законодательных актов министерство сейчас согласовывает с другими ведомствами, следует из сопроводительных материалов к документу. "В настоящее время проблема использования сетей и средств связи в преступных целях сохраняет актуальность. По данным МВД России, только за первые 7 месяцев 2024 года число подобных преступлений увеличилось на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го - до 202 тыс. случаев. При этом стабильно высокой является доля уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, по которым следствие приостановлено ввиду невозможности установления обвиняемого", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. По замыслу разработчиков документа, самозапрет на заключение договоров с операторами можно будет установить через портал "Госуслуги", а также в МФЦ. Снять запрет можно только при личном посещении этого учреждения, указано в законопроекте. Планируемые коррективы - часть пакета законодательных мер по борьбе с цифровым мошенничеством, говорится в документе. Ранее уже были приняты изменения в закон "О связи", отметили в Минцифры. С 1 января 2025 года правила покупки SIM-карт для иностранцев стали строже.
Опубликовано Финмаркет
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Arsen 16.01.2025
Давно пора было это сделать.
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