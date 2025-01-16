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16 января 2025 года 09:37
Ассортимент товаров в гипермаркетах превышает 25 тыс. позиций
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Сергей Мальгавко/ТАСС
16 января. FINMARKET.RU - В России в небольшом магазине "у дома" ассортимент может достигать 7 тыс. наименований, а в гипермаркетах - более 25 тыс., подсчитывают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом пишет "Российская газета". Такие данные превышают показатели аналогичных форматов торговли в Европе и Азии. И в совокупности с технологической развитостью российской торговли, доступностью и разнообразием ее форматов способны произвести огромное впечатление на иностранных гостей, считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. При этом работа над ассортиментом идет непрерывно - ритейлеры адаптируют его с учетом новых тенденций и запросов потребителей. Как отмечает Караваев, "несмотря на санкции, рост издержек и спрос, в некоторых сегментах опережающий производственные мощности, цены на многие продукты остаются стабильными, а дефицита товаров нет ни в одной категории". В топе самых подорожавших продуктов за год (на 25 декабря) - картофель (+102,8%), лук репчатый (+50,2%), капуста белокочанная свежая (+44,7%), масло сливочное (+38,8%), свекла столовая (+33,1%), подсчитывают в Экспертно-аналитическом центре агробизнеса "АБ-Центр" на основе данных Росстата. Среди анализируемых 43-х позиций продуктов снизились в цене только куриное мясо (-1,1%), крупа гречневая-ядрица (-5,9%), яйца куриные (-11,9%).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, гипермаркеты, продукты, ассортимент
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