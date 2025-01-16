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16 января 2025 года 09:05
Объем венчурного рынка РФ упал ниже 2022 года, рынок факторинга вырос на треть
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IMAGO/TACC
16 января. FINMARKET.RU - Рынок инвестиций в IT-стартапы в 2024 году не показал ожидаемую динамику после восстановления в 2023 году и по объему вложений оказался даже ниже уровня кризисного 2022 года. "Коммерсант" ознакомился с данными аналитической платформы Venture Guide о состоянии рынка венчурных инвестиций России за 2024 год. Всего было совершено сделок на $91,7 млн (9,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 15 января), что меньше по объему на 23%, чем в 2023 году, и на 17% по количеству. Всего за прошедший год было закрыто 153 сделки с IT-стартапами при среднем объеме инвестиций в $0,7 млн (годом ранее показатель составлял $0,9 млн). Самыми популярными направлениями у инвесторов стали разработки в области программного обеспечения (ПО) для бизнеса: на них пришелся больший объем вложений за год, 14 сделок на $18,45 млн. На 2-м месте направление Consumer Goods & Services (разработка дейтинг-сервисов и т. д.) - $16,21 млн при 9-ти сделках. В последнем направлении, например, инвестиции в размере $4,8 млн получил разработчик дейтинг-сервиса Twinby в конце декабря. Рынок факторинга В отличие от других сегментов корпоративного финансирования рынок факторинга (кредитования под залог дебиторской задолженности) показал в 2024 году рост портфеля более чем на 30%, почти до 3 трлн руб. Согласно предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК) об итогах рынка факторинга в 2024 году., совокупный факторинговый портфель по итогам года составил 2,965 трлн руб., что на 31% больше, чем годом ранее. Число активных клиентов за 2024 год выросло на 25%, до 18,791 тыс. компаний. За 4-й квартал совокупный факторинговый портфель вырос на 26%, или на 614 млрд руб., пишет "Коммерсант". Итоги года оказались несколько хуже прогнозов, которые были весьма оптимистичны. От 2025 года участники рынка ждут позитива. Рынок ждет роста числа клиентов из сегмента МСП, которые обратятся к факторингу.
Опубликовано Финмаркет
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