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16 января 2025 года 08:45
Россиянам стали доступны переводы по СБП в 9 стран
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Сергей Фадеичев/ТАСС
16 января. FINMARKET.RU - Россияне могут отправить переводы через систему быстрых платежей в 9 стран, еще год назад их было всего 5, пишут "Известия". Среди доступных направлений - Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Число иностранных банков, принимающих деньги через систему быстрых платежей, тоже растет. Так, в августе 2023 г. их было 14. К концу сентября того же года в проекте уже участвовали 37 зарубежных кредитных организаций, рассказывал "Известиям" глава НСПК Владимир Комлев. А сейчас их количество достигло как минимум полусотни. Отправить деньги за границу по номеру телефона уже предлагает целый ряд российских банков. С момента ввода санкций и ухода из РФ международных платежных систем вопрос перевода средств за рубеж стал как никогда злободневным, говорит основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. С весны 2022 г. за границей перестали работать отечественные карты Visa и MasterCard. Кроме того, крупнейшие российские банки оказались отключены от SWIFT. Среди них - Сбер, ВТБ, ПСБ, РСХБ, МКБ, Новикомбанк, Совкомбанк. Требовалось оперативно внедрить альтернативные решения, поэтому переводы по СБП и начали так активно развиваться, считает эксперт. Процесс тормозит тот факт, что многие страны-партнеры опасаются вторичных санкций, объяснил гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По словам эксперта, из-за этого регулярно отменяются и вновь запускаются различные механизмы переводов. Тем не менее наши финорганизации находят нужные пути, и это не только система быстрых платежей.
Опубликовано Финмаркет
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