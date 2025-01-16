Бизнес негативно оценил переход ЦБ к политике сверхвысокой ключевой ставки

16 января. FINMARKET.RU - Российскийнегативно оценил переход Банка России к политике сверхвысокой ключевой ставки, даже понимая необходимость борьбы с инфляцией, следует из опроса российских предприятий реального сектора, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишут "Ведомости" . На конец 2024 г. 68,9% респондентов полагали, что текущая монетарная политика плохо скажется на российской экономике, в положительный эффект верили только 5,4% опрошенных, следует из статьи "Российские предприятия в конце 2024 г.: обострение проблем в условиях внешнеэкономических санкций и высокой ключевой ставки" ИНП РАН.

"Такое распределение ответов означает, что Банк России как минимум очень плохо разъясняет смысл своей политики отечественному бизнесу, а как максимум - действительно совершает серьезную ошибку, подняв ключевую ставку на неоправданно высокий уровень", - заявляют авторы исследования.

Как говорится в статье, аргументация монетарной политики борьбой с инфляцией и "перегревом" экономики не нашла понимания у преобладающей части российского бизнеса и экспертного сообщества. Авторы подчеркивают, что в 2022 г. инфляция была выше, а ключеваязаметно ниже, но финансовые власти России использовали другие инструменты, такие как укрепление курса рубля за счет обязательной продажи части валютной выручки.

Исследователи указывают на то, что на фоне ужесточения монетарной политики во второй половине 2024 г. темпы роста российской экономики начали снижаться. По итогам 1-го полугодия 2024 г. прирост ВВП России по отношению к аналогичному периоду 2023 г. составил 4,7%, а в 3-м квартале 2024 г. ВВП увеличился в годовом выражении лишь на 3,1%. Прирост промышленного выпуска сократился с 5% в 1-м полугодии 2024 г. до 3,1% год к году в 3-м квартале 2024 г.

Исследователи ИНП РАН утверждают, что с конца июля по конец октября 2024 г.поднял ключевую ставку с 16% до 21%, что сделало и без того очень дорогие кредиты практически недоступными для большинства российских предприятий. Число респондентов, которые сообщают о дороговизне кредитов, выросло до 45%, в 3 раза по сравнению с концом 2022 г. и весной 2023 г., говорится в исследовании.

Выросла доля опрошенных, которые отмечают, что банки стали хуже выполнять свои обязательства перед предприятиями, с 12,3% в конце 2023 г. до 20,8% в конце 2024 г.

"Фактическое отсутствие у большинства отечественных предприятий доступа к заемному финансированию сильно замедляет процессы развития и модернизации производства, которые столь необходимы современной России. Это очень серьезная проблема, заметно ухудшающая долгосрочные перспективы российской экономики", - заявляют авторы исследования. Они предлагают финансово-экономическому блоку власти в короткие сроки увеличить масштабы субсидированного кредитования, расширить налоговые льготы и постепенно снижать ключевую ставку.

Без некоторого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) формирование устойчивого экономического роста невозможно, уверен директор ИНП РАН Александр Широв.

Участники консенсус-опроса "Ведомостей" ранее заявили, что ждут замедления роста экономики на фоне охлаждения кредитования из-за жесткой ДКП, санкционного давления и сокращения дефицита бюджета с 3,3 трлн руб. в 2024 г. до 1,2 трлн в 2025 г. Средняя оценка роста ВВП в 2025 г. составила 1,3%, при этом диапазон ответов варьируется от 0 до +2,5%. Темпы роста ВВП за 11 месяцев, по оценке Минэка, составили 4%, а по итогам года динамика будет на уровне 3,9-4%. Это близко к рекорду с 2012 г., если не брать в расчет 2021 г., когдавосстанавливалась после пандемийного провала 2020 г.