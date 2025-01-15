Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%

Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков

15 января. FINMARKET.RU -в России в декабре 2024 года составила 1,32% после 1,43% в ноябре, 0,75% в октябре, 0,48% в сентябре, 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат)

Инфляция в декабре 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,57%, а также меньше показателя, складывавшегося исходя из набранной за первые три недели месяца динамики (рост с 1 по 23 декабря на 1,30%). Отдельно за последнюю неделю года показатель инфляциине публикует.

В целом за 2024 год инфляция, по данным Росстата, составила 9,52% после 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

Рост цен по итогам 2024 года оказался выше официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2024 год равнялся 8,0-8,5%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 7,3%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2024 году равнялся 9,8%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары вв декабре 2024 года подорожали на 2,60%, а в целом за 2024 год - на 11,05% (после роста на 8,16% в 2023 году).

При этом плодоовощная продукция в декабре 2024 года выросла в цене на 9,09%, а в целом за 2024 год она подорожала на 22,09% (после роста на 24,19% в 2023 году).

Значительно выросли цены в 2024 году на сливочное масло - на 36,23%, в том числе в декабре - на 3,16%. Молоко и молочная продукция за 2024 год подорожала на 15,74%, рыба и морепродукты - на 14,93%, подсолнечное масло - на 12,69%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 13,22%.

Одновременно куриные яйца в 2024 году подешевели на 11,16% (правда после удорожания на 61,35% в 2023 году).

Рост цен на непродовольственные товары в декабре 2024 года равнялся 0,81%, а за 2024 год - 6,12% (5,96% в 2023 году). Значительно подорожали в 2024 году бензин - на 11,13%, медикаменты - на 10,61%, стройматериалы - на 7,91%.

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,20%, а за 2024 год - на 11,52% (8,33% в 2023 году). Больше всего в 2024 году подскочили цены на зарубежный туризм - на 14,82%, телекоммуникационные услуги - на 13,96%. Услуги пассажирского транспорта выросли за год в цене на 10,77%, тарифы ЖКХ - на 9,48%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2024 года составил 101,02%, а за 2024 год - 108,93% (в 2022 году - 106,83%).

Рост потребительских цен на бензин в РФ в 2024 году составил 11,13%, оказавшись на 1,61% выше общей инфляции за год (9,52%). Годом ранее потребительские цены на бензин по динамике роста были чуть ниже инфляции: они повысились на 7,23% при инфляции 7,42%. При этом в 2022 году они в разы отстали от инфляции, повысившись всего на 0,91% при инфляции в 11,94%.

В декабре 2024 года бензин подорожал на 1,35% к уровню ноября. Потребительские цены на дизельное топливо в среднем по РФ выросли за последний месяц 2024 года на 1,4%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 0,4%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял неожиданное для всех аналитиков решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% (абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%, а некоторые и выше).

Это решение в первом абзаце своего заявления Банк России аргументировал так: "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".

Новый сигнал остался "ястребиным" по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - говорится в заявлении.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%.

Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).