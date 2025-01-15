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15 января 2025 года 10:17

При сокращении штатов совместители получат выплаты за время трудоустройства

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Алексей Андронов/ТАСС
Алексей Андронов/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - Работники-совместители, сокращенные на основной работе, смогут получать средний заработок за время трудоустройства. Минтруд предложил внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, пишет "Российская газета". Министерство представило на общественное обсуждение законопроект, предоставляющий право на получение среднего месячного заработка работникам-совместителям, уволенным с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации и нетрудоустроенным более одного месяца.

Выплата производится работодателем в течение второго месяца и далее третьего месяца до трудоустройства гражданина, если он обратился в службу занятости населения в течение 14 рабочих дней со дня увольнения. Для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, средний месячный заработок выплачивается за второй, третий месяц и далее четвертый-шестой месяцы до трудоустройства гражданина на тех же условиях обращения в службу занятости.

Законопроект разработан во исполнение решения Конституционного суда РФ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  совместители,  сокращения,  выплаты

 
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