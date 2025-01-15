В РФ могут запретить увольнять кормильцев многодетных семей

15 января. FINMARKET.RU - Перечень социальных гарантий для многодетных могут дополнить новой нормой. Власти хотят запретить работодателям увольнять граждан, являющихся единственными кормильцами в семье с тремя и более детьми. Инициативу Брянской областной думы уже поддержал кабмин, пишут "Известия". Мера является важным шагом, позволяющим сохранить стабильность в многодетных семьях, полагают эксперты. Однако необходимо не допустить злоупотреблений. Одним из ключевых моментов, требующих проработки, является определение реального статуса единственного кормильца.

В отзыве правительства утверждается, что предложенные проектом идеи по совершенствованию социальных гарантий "актуальны и заслуживают внимания". Однако значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников может понизить их конкурентоспособность на рынке труда.

В кабмине также уточнили, что документ не учитывает возможность получения вторым родителем, не состоящим в трудовых отношениях, дополнительного заработка.

Расширение запрета народителя, являющегося единственным кормильцем в многодетной семье, действительно способно усилить защиту таких семей, подтверждает управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.

поможет обеспечить дополнительную защиту наиболее уязвимым слоям населения, согласна руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый Труд" Мария Коледа. Однако эффективность данной меры будет зависеть от механизма реализации.

"Важно не просто запретить увольнение, но и создать условия для стабильного трудоустройства, возможности карьерного роста таких работников. Необходимо также предусмотреть контроль за соблюдением данной нормы, чтобы избежать ее нарушения со стороны работодателей", — полагает собеседница "Известий".

Введение запрета на увольнение единственного кормильца в многодетных семьях содержит риски для самих граждан, предупреждает Мария Коледа. Работодатели могут начать проявлять осторожность при найме таких работников.

В условиях, когда нанимателю приходится нести дополнительные расходы, связанные с невозможностью расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, может возникать нежелание принимать на работу лиц с тремя и более детьми, подтверждает Илья Русяев. В итоге родитель, формально получивший большую защиту, на практике рискует столкнуться с еще более жесткой конкуренцией на рынке труда и пройти через многочисленные отказы.

Государство сегодня взяло курс на многодетность, напоминает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин., в связи с чем целесообразной будет проработка инициатив, направленных на поддержку работодателей, которые помогают с трудоустройством родителей, имеющих трех и более детей.

"Нужны дополнительные меры поддержки и мотивации не только сотрудников, но и работодателей к найму таких сотрудников. Например, налоговые льготы для организаций, нанимающих многодетных родителей", — убеждена Коледа.

"В целом инициатива заслуживает поддержки, но требует тщательной проработки и учета всех возможных последствий", — резюмирует Чаплин.