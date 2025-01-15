Оплату лицом в России сможет принимать почти половина терминалов

15 января. FINMARKET.RU - К концу этого года почти каждый второй терминал в России сможет принимать оплату по биометрии, выяснили "Известия" . В этом году несколько крупных банков хотят обновить парк своих платежных устройств до наиболее современных моделей.

Так, "Сбер" планирует удвоить число таких устройств и приблизить их количество к 2 млн, заявил "Известиям" старший вице-президент кредитной организации Дмитрий Малых.

По наиболее свежим данным ЦБ на 1 октября 2024 г., в организациях торговли и услуг в России действовало 4,2 млн электронных терминалов. Таким образом, если один "Сбер" доведет количество биометрических устройств до 2 млн, то каждый второй терминал всможет принимать деньги таким способом.

Альфа-банк в 2025 г. также делает ставку на биометрические платежи, сообщил глава департамента развития эквайринга и платежных сервисов организации Алексей Киричек. В ближайшее время планируется заменить четверть из 400 тыс. терминалов на наиболее современные устройства с возможностью оплаты лицом.

В конце прошлого года в ВТБ также начали внедрять оплату по биометрии - на базе решения от НСПК, сообщили в пресс-службе банка. Кроме того, там планируют пилотирование новых устройств для обслуживания клиентов в сегменте отелей и ресторанов по биометрии.

Помимо того, биометрические сервисы планируют развивать в ПСБ, Почта Банке и банке "Новиком", сообщили "Известиям" в этих кредитных организациях. При этом в "Зените" считают, что у россиян такие технологии вызывают негативные эмоции. Как считает экономист Андрей Бархота, биоэквайринг наиболее удобен для клиентов, так как для платежей карточными методами важно постоянно носить пластик с собой, по QR-коду - телефон, а плата по биометрии не требует ничего, кроме лица.

Однако, по мнению гендиректора платежного сервиса Vepay Георгия Никонова, основной риск для клиента в случае с оплатой лицом - это утечка персональных данных, его вероятность зависит от качества их хранения.

Сейчас всяроссиян хранится в единой государственной системе - ЕБС, напомнили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ - оператор ЕБС). Ее цель - обеспечить безопасное хранение таких данных. Она защищена по самым строгим требованиям российских регуляторов, используются только отечественные решения.

При этом биометрия хранится в ЕБС в зашифрованном виде и никогда не покидает систему, уточнили в ЦБТ. При проведении платежа банк получает из нее только векторы (обезличенные наборы символов), которые сравниваются с изображением клиента на терминале в торговой точке. Также все сервисы используют технологии, помогающие отличить "живого" человека от его фото, видео, маски или дипфейков.