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15 января 2025 года 08:35
Производители специй начали повышать цены
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - Резкий рост стоимости сырья на рынке пряностей стимулирует производителей повышать отпускные цены на приправы. За прошлый год они увеличились в среднем на 9–30%, а с февраля 2025 года один из крупных участников рынка — российское подразделение австрийской Kotanyi планирует новое повышение, пишет "Коммерсантъ". ООО "Котани" уведомило ритейлеров о повышении с 24 февраля отпускных цен, следует из письма компании (есть у “Ъ”). "Котани" в своем письме указывает, что существенный рост цен в прошлом году произошел почти на все значимое сырье Согласно подсчетам аналитической компании "Нильсен", за январь—ноябрь 2024 года продажи приправ и специй выросли в натуральном выражении на 1,5% год к году, в денежном — на 12,9%. В 2023 году аналогичный прирост составил 4,1% и 7,6% соответственно. Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов говорит, что на стоимость специй влияют и общеэкономические факторы: рост кредитной нагрузки, удорожание логистики, повышение тарифов естественных монополий, затрат на персонал. "Ни один поставщик не заинтересован в необоснованном повышении цен, это чревато потерей товарооборота",— замечает он. Пряности производят небольшие фермерские хозяйства, которые острее, чем крупный бизнес, реагируют на погодные изменения.
Опубликовано Финмаркет
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