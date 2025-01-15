Производители специй начали повышать цены

15 января. FINMARKET.RU - Резкий рост стоимости сырья на рынке пряностей стимулирует производителей повышать отпускныена приправы. За прошлый год они увеличились в среднем на 9–30%, а с февраля 2025 года один из крупных участников рынка — российское подразделение австрийской Kotanyi планирует новое повышение, пишет "Коммерсантъ". ООО "Котани" уведомило ритейлеров о повышении с 24 февраля отпускных цен, следует из письма компании (есть у “Ъ”). "Котани" в своем письме указывает, что существенный рост цен в прошлом году произошел почти на все значимое сырье

Согласно подсчетам аналитической компании "Нильсен", за январь—ноябрь 2024 года продажи приправ и специй выросли в натуральном выражении на 1,5% год к году, в денежном — на 12,9%. В 2023 году аналогичный прирост составил 4,1% и 7,6% соответственно.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов говорит, что на стоимость специй влияют и общеэкономические факторы: рост кредитной нагрузки, удорожание логистики, повышение тарифов естественных монополий, затрат на персонал. "Ни один поставщик не заинтересован в необоснованном повышении цен, это чревато потерей товарооборота",— замечает он.

производят небольшие фермерские хозяйства, которые острее, чем крупный бизнес, реагируют на погодные изменения.