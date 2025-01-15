Около 9 млн россиян каждый месяц сталкиваются с мошенническими сайтами

15 января. FINMARKET.RU - В 2024 г. ежемесячно около 9 млн российских интернет-пользователей сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, содержащими вредоносные файлы. Об этом " Ведомостям " рассказал представитель "Яндекс браузера". Чаще всего на фишинговыепользователи пытались перейти с мобильных устройств: 5,5 млн человек сталкивались с такой проблемой хотя бы раз в месяц. Доля пользователей Android, сталкивающихся с такой угрозой, была на 10% больше, чем среди владельцев устройств на iOS, что может быть связано со сценариями использования устройств и с намерениями злоумышленников, добавил он.

В статистике учитывались срабатывания "Яндекс браузера" при попытке пользователей перейти на мошеннический сайт, объяснил представитель компании. В такой ситуации браузер выдает предупреждение о том, что ресурс может быть небезопасным. Но 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств такие предупреждения игнорировали, следует из статистики компании.

Ежемесячная аудитория «Яндекс браузера» – более 85 млн человек, уточнил представитель компании. Это почти 80% от общего числа российских интернет-пользователей, которых, по статистике правительства, на конец сентября 2024 г. было 110 млн человек.

По данным F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), в 2024 г. среднее число поддельных ресурсов на один крупный бренд выросло на 28% и превысило 10 000 сайтов, рассказал ведущий аналитик F.A.C.C.T. Digital Risk Protection Евгений Егоров. Число фишинговых ссылок, ведущих на сайт, через которыйпохищали данные банковских карт пользователей, увеличилось в среднем с 2441 до 3714 на один бренд, а количество скам-ресурсов, через которые пользователи производили непосредственный перевод денег мошенникам, – с 5437 до 6398 на бренд.

За 2024 г. специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 32 455 фишинговых ресурсов и 167 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, следует из статистики Telegram-канала Роскомнадзора.