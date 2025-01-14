В Москве растет спрос на квалифицированных рабочих

14 января. FINMARKET.RU - Столичный рынок труда - один из самых больших в стране. В экономике города заняты более 8 млн человек, при этом сохраняется высокая востребованность в кадрах. Свободных вакансий - более полумиллиона. По данным службы занятости населения Москвы, на одного соискателя приходится в среднем по 25 актуальных предложений. А каждая третья вакансия - предложение для квалифицированных рабочих, пишет "Российская газета"

Как отмечает директор службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов, среди самых популярных рабочих специальностей сейчас - сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, оператор станков с числовым управлением. Основной спрос среди работодателей на вчерашних выпускников городских колледжей. Для них доступно 75 процентов всех вакансий столицы, а это более 375 тысяч предложений. При этом более трети выпускников колледжей, по данным департамента образования и науки Москвы, выпускаются уже с предложениями работы. Компенсировать нехватку рабочих рук помогают курсы переобучения или повышения квалификации.

Помимо курса теории, а он состоит из 12-150 академических часов, ученики проходят практику на специальном полигоне, имитирующем реальные условия работы.