"Мосбиржа" приступит к расчету бенчмарка денежного рынка

14 января. FINMARKET.RU - Московскаяначнет рассчитывать новыйденежного рынка – индекс накопленной доходности RUSFAR, выяснили "Ведомости" . Индикатор будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов, рассказал представитель торговой площадки. Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для самого широкого круга клиентов, в том числе розничных, добавил представитель биржи.

В последние рабочие дни 2024 г. комитет по репо и кредитованию ценными бумагами Мосбиржи рекомендовал уполномоченному органу управления утвердить методику и начатьиндекса. Но дата запуска продукта пока неизвестна, отметил представитель биржи.

Индикаторы RUSFAR рассчитываются на основании сделок и заявок участников на заключение сделок репо с центральным контрагентом, обеспеченных специальными ценными бумагами - клиринговыми сертификатами участия. Мосбиржа рассчитывает стоимость обеспеченных денег на один день, одну и две недели, один и три месяца и "в реальном времени" - раз в 15 минут. Дополнительный бенчмарк семейства RUSFAR будет полезен рынку, повысив прозрачность оценок доходности как для профессиональных участников, так и для частных инвесторов, считает руководитель казначейства банка для бизнеса "Бланк" Александр Дьяченко. По его мнению, основным преимуществом нового бенчмарка по сравнению с предыдущими станет корректное отражение стоимости денег в условиях волатильности процентных ставок.