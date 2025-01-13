Госимущество перераспределит жилищная правкомиссия

13 января. FINMARKET.RU - Белый дом расширяет инструментарий управления госимуществом. Минфин по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина подготовил проект поправок к постановлению правительства №632 от 22 августа. Документ позволит правительству более гибко перераспределять государственные активы между собственниками ради эффективного управления ими, пишет "Коммерсант"

По постановлению №302 от 14 марта 2024 года Росимущество уже получило право по итогам проверок принимать решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению федерального имущества без согласия ведомств и госучреждений, в чьем оперативном управлении или хозяйственном ведении оно находится. Для этого агентству необходимо только решение межведомственного коллегиального органа, определенного правительством. Проект Минфина и предлагает наделить этими полномочиями правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков в госсобственности.

Правкомиссия будет принимать решения о целесообразности изъятия и о передаче имущества из федеральной собственности в собственность регионов и муниципалитетов.

Передача полномочий по перераспределению госактивов между уровнями власти повысит гибкость и эффективность управления ими.