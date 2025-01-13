.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
13 января 2025 года 10:55
Госимущество перераспределит жилищная правкомиссия
|0
Александр Астафьев/ТАСС
13 января. FINMARKET.RU - Белый дом расширяет инструментарий управления госимуществом. Минфин по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина подготовил проект поправок к постановлению правительства №632 от 22 августа. Документ позволит правительству более гибко перераспределять государственные активы между собственниками ради эффективного управления ими, пишет "Коммерсант". По постановлению №302 от 14 марта 2024 года Росимущество уже получило право по итогам проверок принимать решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению федерального имущества без согласия ведомств и госучреждений, в чьем оперативном управлении или хозяйственном ведении оно находится. Для этого агентству необходимо только решение межведомственного коллегиального органа, определенного правительством. Проект Минфина и предлагает наделить этими полномочиями правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков в госсобственности. Правкомиссия будет принимать решения о целесообразности изъятия и о передаче имущества из федеральной собственности в собственность регионов и муниципалитетов. Передача полномочий по перераспределению госактивов между уровнями власти повысит гибкость и эффективность управления ими.
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.