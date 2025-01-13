Страховые сборы-2024: очень хороший результат

13 января. FINMARKET.RU - Страховые сборы вв 2024 году составят около 3,4 трлн рублей, сообщил в интервью "Российской газете" глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

"Это очень хороший результат, но 2024-й - год не просто цифр. Самое главное, что в ушедшем году активно проявилась социальная составляющая страховых продуктов. Вместе со сборами существенно росли и выплаты, страховщики быстро и оперативно урегулировали убытки. То есть рынок рос не за счет каких-то псевдопродуктов, в которых мало клиентской ценности, а за счет продуктов, которые действительно нужны людям. Купил страховку, произошел страховой случай - получил выплату", - отметил Уфимцев.

По его словам, помимо медицинского страхования, в прошлом году росли мини-каско, простое автокаско, имущество, грузы, агрострахование. "Единственный из крупных сегментов, который не показал рост, это ОСАГО. Для потребителя средняя премия снижалась, при этом средняя выплата росла вслед за ростом стоимости запчастей", - пояснил глава РСА.