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13 января 2025 года 08:28
Рост зарплат в этом году замедлится, прогнозируют эксперты
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13 января. FINMARKET.RU - В этом году дефицит рабочей силы сохранится, что поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Большинство из них считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 2-4%, в то время как в 2024 г. он мог составить 8%. За январь-октябрь 2024 г. Росстат оценил рост номинальных зарплат в 17,9%, реальных - в 8,9%. Минэкономразвития ожидает увеличения показателя в 2024 г. на 7,1%, в 2025 г. - на 6,1%, в 2026 г. - на 4,6%. Экономика в 2025 г. будет постепенно охлаждаться на фоне рекордно высокой ключевой ставки в 21%, а вместе с ней и рынок труда, считает главный экономист АО "Эйлер аналитические технологии" Елена Ахмедова. По ее прогнозам, в среднем в 2025 г. рост зарплат в реальном выражении замедлится примерно до 4% год к году после 8% в 2024 г. Темпы роста снизятся до 2-3%, так как работодатели будут неохотно повышать заработные платы из-за индексаций прошлого года, согласна доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. После высокой базы в 15-20% номинального роста в 2024 г. показатель замедлится до 10%, а в реальном выражении стоит ожидать увеличения на 2-4%, считает экономист Виктор Тунев. Сопоставимые оценки дает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов: рост чуть больше 2% с коррекцией на инфляцию и около 10% в номинальном значении. Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский допускает увеличение показателя на 3%. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов придерживается более оптимистичных оценок. Он ждет, что в 2025 г. зарплаты вырастут на 12-13% в номинале, что соответствует темпам роста в 6-7% в реальном выражении. В 2025 г. ряд факторов окажет сдерживающее влияние на рост заработной платы, ее динамика станет снижаться, уверен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Скажется удорожание ресурсов для компаний и высокая процентная ставка кредитов на оборотные средства, а также усиление сберегательных настроений среди потребителей, говорит Сафонов. В прошлом году спрос на рабочую силу в РФ оставался высоким. И эксперты уверены, что в этом году значительного падения спроса на сотрудников гне будет, как и дешевой рабочей силы.
Опубликовано Финмаркет
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