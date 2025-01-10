Бизнес обяжут снижать выбросы при плохих метеоусловиях

10 января. FINMARKET.RU - Российские компании будут обязаны снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Каждый такой бизнес должен будет разработать и согласовать в региональном профильном ведомстве индивидуальный план работы при таком прогнозе. Закон об этом публикует "Российская газета", документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Помимо этого, закон устанавливает, что информация о неблагоприятных метеорологических условиях должна быть доступна не только региональным и федеральным властям, которые контролируют экологическую обстановку, но и бизнесу, а также местному населению бесплатно. Прогнозы делает Росгидромет для отдельных населенных пунктов.

Член комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палатыВладимир Лифантьев отмечает, что под неблагоприятными метеорологическими условиями подразумевается отсутствие ветра, когда выбросы не рассеиваются в воздухе. В этот период компании действительно должны сокращать свои выбросы, говорит он.

"Сейчас многие предприятия игнорируют предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях. Иногда их даже не смущает приезд вице-премьеров с инспекцией. Важно, чтобы при исполнении закона предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях остались общедоступными. В Красноярске такие условия называют режимом "черного неба", и этот прогноз влияет не только на предприятия, но и на работу школ и детских садов", - сказал Лифантьев.

При этом федеральным органам еще предстоит разработать требования к снижению выбросов, а также порядок предоставления прогнозов.