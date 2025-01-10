Российскую нефтянку ждет новый стресс-тест

10 января. FINMARKET.RU - По рентным сборам с нефтегазовой отрасли этот год окажется на втором месте за всю историю наблюдений, отметил в интервью "Российской газете" глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Если сравнивать с прошлым годом, то за 11 месяцев доходы увеличились на 26%. Казна получила из отрасли уже больше, чем за весь 2023 год. И основной источник этих доходов - добыча и экспорт нефти", - отметил он.

Симонов подчеркнул, что российские нефтяные компании успешно преодолевают санкции и эффективно управляют своим экспортом. "Но здесь продолжается война меча со щитом. Санкции ужесточаются, в первую очередь начата активная борьба с танкерами, перевозящими нашу нефть, и в 2025 году, боюсь, наши нефтяные компании ждет новый стресс-тест", - добавляет он. При этом для внутреннего топливного рынка год оказался проблемным: рост цен на бензин составил в среднем 11% и превысил инфляцию. "При постоянном увеличении сборов и налогов для нефтяных компаний ждать, что цены на бензин начнут снижаться, абсолютно не логично", - добавил Симонов.