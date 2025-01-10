Инструменты для анализа госзакупок будут доступны не всем

10 января. FINMARKET.RU - С 1 января 2025 г. власти ограничили автоматический сбор данных о госзакупках. Уведомление об изменении порядка получения соответствующих сведений юридическими и физическими лицами появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС). Речь идет об информации и документах в машиночитаемом виде, т. е. в формате, позволяющем анализировать данные с помощью программного обеспечения без необходимости тратить время на их подготовку. Теперь для получения таких документов, размещенных в ЕИС, вместо FTP-сервера используются только "сервисы отдачи документов и информации", сказано в сообщении, на которое ссылаются "Ведомости".

Через FTP-сервер скачивать данные мог кто угодно, также была возможность "массовой выгрузки" – получение слепка базы данных системы госзакупок, а не отдельных ее кусочков, заявил изданию соучредитель АНО "Информационная культура" Иван Бегтин. Данные госконтрактов использовались теми, кто на их основе делал аналитические продукты, т. е. электронными торговыми площадками, региональными властями, системами проверки контрагентов, коммерческими сервисами и общественными проектами. Это позволяло осуществлять достаточно сложный анализ информации, отмечает Бегтин.

Одной из причин внедренного решения может быть оптимизация нагрузки на мощности портала госзакупок, добавила руководитель IT-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырева. Если раньше большие объемы данных могли скачиваться бесконтрольно, то теперь появился механизм "управления доступами" к этой информации.

Теперь данные с портала госзакупок отдаются только после авторизации по сертификату и через API (набор программ, позволяющих приложениям разных разработчиков взаимодействовать между собой) вместо FTP-сервера.