Повысились госпошлины при сделках с недвижимостью

9 января. FINMARKET.RU - Госпошлины при сделках с недвижимостью увеличились с 1 января, "Российская газета" . Так,за госрегистрацию прав, ограничений и обременений недвижимости, а также сделок с ней будет зависеть от кадастровой стоимости объекта, говорит эксперт Российской гильдии риэлторов по правовым вопросам Екатерина Горнова.

Для физлиц она составит 4 тыс. руб., если кадастровая стоимость не превышает 20 млн руб. или она не определена. Если кадастровая стоимость больше, то госпошлина составит 0,02% кадастровой стоимости на дату обращения (но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. руб.). Пошлина за одновременную постановку объекта на кадастровый учет и регистрацию права поднимется до 6 тыс. руб., если кадастровая стоимость меньше 20 млн руб. или не определена.

Если больше, то нужно будет заплатить 2 тыс. руб. плюс 0,02% кадастровой стоимости (но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. руб.). Госпошлина за постановку на кадастровый учет подорожает для физлиц до 2 тыс. руб. при создании (образовании) объекта и до 1 тыс. руб. - при изменении сведений о нем.

Увеличится и госпошлина за предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Так, выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект будет стоить 920 руб. для физлиц (и 580 руб. - электронная). Выписка о содержании правоустанавливающих документов будет стоить 1360 руб. и 900 руб. бумажная и электронная соответственно.