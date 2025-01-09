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09 января 2025 года 09:37
Минтруд предложил эксперимент по добровольной оплате самозанятыми больничных
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Владимир Гердо/ТАСС
9 января. FINMARKET.RU - Минтруд предложил начать с 2026 года эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных, пишет "Коммерсант". Новый проект закона "О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности" - реализация поручения "социального" вице-премьера Татьяны Голиковой - был опубликован Минтрудом на regulation.gov.ru 27 декабря 2024 года. Как отметили в ведомстве, эксперимент предложено начать в январе 2026 года. Взаимодействовать со страховщиком - Соцфондом - предложено через приложение "Мой налог". Рассчитан эксперимент на три года - как и сам налоговый режим, который действует в РФ до 31 декабря 2028 года. Сумму страхового покрытия - 35 тыс. или 50 тыс. руб. в год - можно будет выбрать самостоятельно, взнос составит 1344 руб. или 1920 руб. в месяц соответственно. Выплата по больничному будет зависеть от трудового стража и периода уплаты страховых взносов. "Предложенная система - это шаг по сближению статуса самозанятых со статусом работников, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с ТК РФ",- поясняет старший юрист адвокатского бюро "Пропозитум" Алина Шлеева. Впрочем, оценить, насколько действенной и востребованной окажется инициатива, пока сложно: по словам главы информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Марии Коледы, для многих самозанятых уплата взносов в течение полугода "может стать дополнительным финансовым бременем".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, самозанятые, Минтруд
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