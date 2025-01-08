Искусственный интеллект может помочь в смене профессии

8 января. FINMARKET.RU - Широкое распространение ИИ-технологий привело к появлению новых возможностей для трудоустройства тех из нас, кто испытывает сложности с поиском работы, а также для приобретения первичного трудового опыта. Работодатели заинтересованы в сотрудниках, обладающих компетенциями в области, так как эффект от применения нейросетей и экономия рабочего времени доходят до 35%. По данным SuperJob, количество вакансий для специалистов, использующих нейросети в работе, а также программистов и аналитиков, обучающих ИИ, за последние два года выросло в 3,5 раза. Однако далеко не только программистам он облегчает жизнь, пишут "Известия"

Анализ компании BCG подтверждает широкий интерес к искусственному интеллекту. Так, более 75% респондентов глобального исследования потребителей 2023 года уже пользовались ChatGPT или иными подобными ему инструментами на основе ИИ-технологий. По данным Национального агентства развития квалификаций (НАРК), сейчас в РФ уже более 30% организаций применяют ИИ.

На самом деле, замечает депутат Госдумы и экс-министр труда РФ Оксана Дмитриева, влияние ИИ нанеоднозначно. "ИИ заменяет офисных работников средней и низкой квалификации, поэтому тут может идти речь не об увеличении, а скорее о сокращении возможностей, - полагает она. - В особенности это касается офисных работников, диспетчеров 50+ и 70+. И в целом не следует ожидать тектонических сдвигов на рынке труда от внедрения ИИ, скорее он окажет влияние на условия конкуренции и востребованность навыков".

По наблюдениям исследовательского центра Superjob, если знание нейросетей повышает зарплату программисту, то дизайнеру, напротив, снижает. Пока разработчики IT-компаний заняты машинным обучением, интернет наводнили тексты, картинки, видео и фейки, сгенерированные нейросетями. Работодатели решили, что нет смысла платить больше тем же маркетологам и дизайнерам, раз за них работает искусственный интеллект: средние зарплатные предложения для них ниже, чем для специалистов, работающих без использования нейросетей.

Член генсовета "Деловой России" Олег Николаев добавляет, что активное экономическое влияние искусственного интеллекта будет заключаться не в том, чтобы помочь перепрофилироваться тем, кто работает сегодня, а в том, чтобы убрать ненужные места в условиях дефицита рабочей силы.