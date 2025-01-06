Девелоперы допускают снижение продаж квартир в текущем году

6 января. FINMARKET.RU - Снижение объема продаж квартир до 15%, уменьшение вывода на рынок новых объектов, а также нестабильность спроса - такие прогнозы дали "Известиям" девелоперы на 2025 год. В строительной отрасли допускают слияние и поглощение компаний, стабилизацию и даже рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке жилья после незначительного, но всё же падения.

Осень и зима 2024 года стали одними из самых сложных периодов для строительной отрасли. После отмены льготных ипотечных программ, нехватки лимитов цены на первичном рынке жилья начали снижаться. Причина в том, что именно ипотека обеспечивала доступность квадратных метров для большинства россиян и подогревала ценообразование. Однако покупательная способность резко снизилась после отмены ряда ипотечных программ, а спрос на новостройки начал падать. Поэтому цены поползли вниз.

Плюс ЦБ повысил ключевую ставку до 21%, и кредиты застройщиков, значительная часть которых строила в долг, сильно подорожали. На этом фоне Минстрой начал готовить план мер по поддержке отрасли, среди которых оказались мораторий на банкротство, компенсация затрат по кредитам. Несмотря на то, что Банк России не стал повышать ставку в декабре, настроения у девелоперов, с которыми пообщалась газета, не самые оптимистичные.

Согласно прогнозу "Дом.РФ", который имеется у "Известий", в 2025 году выдача ипотеки и запуски новых проектов сократятся в условиях слабого спроса и высоких ставок. "Выдача ипотеки сократится до 1-1,2 млн кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей. Восстановление начнется с 2026 года при условии снижения ключевой ставки", - говорится в документе.

При этом, как считают в "Дом.РФ", накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с вводом в 2025 году, но слабый спрос приведет к снижению запусков - как следствие, увеличатся риски падения ввода жилья в эксплуатацию с 2027 года.

Представители не строительного бизнеса в сфере недвижимости оценивают развитие ситуации более критически. По их мнению, пока нет стопроцентной уверенности в том, что ЦБ больше не будет повышать ставку, которая негативно отражается на стоимости кредитов и ипотеки.