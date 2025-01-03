.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 января 2025 года 10:45
Мантуров назвал оптимальным текущее число автозаводов в РФ
|0
Владимир Гердо/ТАСС
3 января. FINMARKET.RU - Российский автопром сейчас располагает мощностями, достаточными для выпуска около 3 млн единиц техники, что соответствует историческому пику спроса на машины в РФ и является оптимальным для отрасли, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На пике авторынок России составлял 3 млн единиц. И мы создали производственные мощности на 3 млн. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется - оптимальное", - сказал он в беседе с журналистами. Объем автомобильного рынка РФ по итогам 2024 года оценивается в около 1,8 млн автомобилей разных сегментов, в том числе 1,5 млн легковых машин, говорил Мантуров в конце декабря. Производство автомобилей в РФ в 2024 году он оценивал в 980 тыс. единиц, из которых около 750 тыс. - это легковушки. В 2023 году объем продаж на авторынке РФ составил 1,32 млн, объем производства - 724 тыс. единиц. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, общаясь с журналистами в конце 2024 года, отмечал, что отраслевая стратегия автопрома предусматривает объем рынка в 2025 году на уровне 1,58 млн единиц автотехники, в том числе 1,3 млн проданных новых легковых машин. Производство по итогам 2025 года должно быть на уровне 1,1 млн единиц. Эти цифры Алиханов называл "достаточно амбициозными".
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.