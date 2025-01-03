Эксперты прогнозируют кратный рост рынка ИИ в 2025 год

3 января. FINMARKET.RU - В 2025 году выручка российского рынка ИИ-проектов может вырасти до 800 млрд, рассказал эксперт рынка НТИ "Сейфнет" Игорь Бедеров. По мнению ведущего эксперта Центра компетенций НТИ "Искусственный интеллект" на базе МФТИ Александра Родина, реальная цифра будет ниже - 600 млрд, пишут "Известия"

"Оценки разных экспертных групп разнятся. Минцифры РФ дает одну, частные компании - другую. Это связано с методами исследования рынка и подсчета значения его объема: различные формулы дают разный результат. Изнутри рынка мы видим, что спрос на нейросети действительно активно растет и рынок показывает двузначные проценты прироста ежегодно, что свидетельствует об интересе в сфере", - уточнил гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Вклад сферы искусственного интеллекта в ВВП России в 2025 году может составить до 2%. А отвод 5% государственного бюджета на науку для финансирования исследований в области нейросетей и еще 15% на другие сферы с применениемговорит о значимости для государства данной сферы, отметил Игорь Бедеров.

Важнее не сам объем рынка, а его изменение в процентном соотношении от года к году, считает заместитель директора Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Сергей Тростьянский. По его оценкам, российский рынок ИИ в 2024-м составил около 130-160 млрд рублей. По сравнению с 2021-м этот показатель вырос почти в два раза.

По данным агентства Smart Ranking, выручка российского рынка ИИ-проектов по итогам 2024-го достигла 305 млрд рублей, это на 36% больше, чем годом ранее. В тройку крупнейших игроков рынка вошли ВК, "Яндекс" и "Газпромнефть - цифровые решения".

Ключевыми причинами для скачка названы нейросетевые технологии, которые проникнут в жизни обычных людей, а также упрочнение связи ИИ и потребительского рынка: упрощение работы с рекомендательными системами, новые функции ИИ-помощников и мультиагентных платформ, помощь в шопинге и даже медицине.