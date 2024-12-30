.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
30 декабря 2024 года 17:00
С Новым годом и Рождеством!
|0
Сергей Мальгавко/ТАСС
Уважаемые наши читатели, надежные партнеры, талантливые коллеги по журналистскому цеху! Дорогие друзья! Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем Вам в 2025-м только хороших новостей (о них корреспонденты "Финмаркета" тоже обязательно позаботятся), а также крепкого финансового здоровья, деловых успехов, острых перьев, творческих побед! Пусть Новый год также будет благополучным для родных, любимых и близких Вам! Спасибо Вам за то, что мы были вместе в уходящем, и до скорой встречи - в Новом! Всегда с Вами неизменно трудовой коллектив ИА "Финмаркет"!
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.