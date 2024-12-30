Уважаемые наши читатели, надежные партнеры, талантливые коллеги по журналистскому цеху!

Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!

Желаем Вам в 2025-м только хороших новостей (о них корреспонденты "Финмаркета" тоже обязательно позаботятся), а также крепкого финансового здоровья, деловых успехов, острых перьев, творческих побед!

Пусть Новый год также будет благополучным для родных, любимых и близких Вам!

Спасибо Вам за то, что мы были вместе в уходящем, и до скорой встречи - в Новом!

Всегда с Вами неизменно трудовой коллектив ИА "Финмаркет"!